설연휴 둘째 날 귀성길 정체 절정…서울→부산 6시간50분

설 연휴 둘째 날인 15일, 전국 고속도로는 귀성 차량이 몰리며 연휴 기간 중 가장 극심한 정체를 빚을 것으로 예상됐다.

서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로 하행선(오른쪽)이 정체를 빚고 있다. 뉴시스

한국도로공사는 이날 전국에서 약 500만대의 차량이 이동할 것으로 내다봤다. 수도권에서 지방으로 45만대, 지방에서 수도권으로 약 38만~39만대가 오갈 것이라는 분석이다.

공사는 특히 15일부터 18일까지 나흘간 고속도로 통행료가 면제되면서 교통량이 더욱 증가해 혼잡이 심화될 것으로 봤다.

귀성 방향 고속도로는 정오 전후 가장 혼잡하겠다. 오전 5~6시쯤부터 정체가 시작돼 오후 12시~오후 1시쯤 절정에 이른 뒤, 오후 8~9시쯤 원활한 흐름을 회복할 것으로 전망된다.

귀경 방향 고속도로는 오전 9~10시쯤부터 막히기 시작해 오후 4~5시쯤 절정에 이른 뒤, 오후 8~9시쯤 정체가 해소될 것으로 보인다.

오전 9시10분 기준 경부선 부산 방향은 △오산~안성분기점 부근 10㎞ 구간 △망향휴게소 부근~천안호두휴게소 부근 23㎞ 구간 △독립기념관부근~남이분기점 28㎞ 구간 △대전터널~비룡분기점 1㎞ 구간에서 정체가 이어지고 있다.

서울양양선 양양 방향은 △강일~서종 부근 19㎞ 구간 △조양 부근~춘천분기점 부근 4㎞ 구간에서 가다 서기를 반복하고 있다.

서해안선 목포 방향은 △서평택분기점 부근~서해대교 10㎞ 구간 △동서천분기점 부근~대명터널 부근 6㎞ 구간에서 흐름이 답답하다.

영동선은 마성터널~양지터널부근 9㎞ 구간에서 정체가 이어지고 있다.

오전 10시 요금소 기준으로 승용차를 이용한 주요 도시 간 예상 소요시간은 하행선 △서울~부산 6시간50분 △서울~대구 5시간50분 △서울~광주 5시간20분 △서울~대전 3시간30분 △서울~강릉 3시간50분 △서울~울산 6시간30분 △서서울~목포 5시간20분이다.

상행선은 △부산~서울 5시간20분 △대구~서울 4시간20분 △광주~서울 3시간40분 △대전~서울 1시간30분 △강릉~서울 2시간40분 △울산~서울 5시간 △목포~서서울 3시간40분이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지