빙속 남자 500m 김준호 네 번째 올림픽 도전도 12위 노메달…구경민은 15위

한국 빙속 남자 단거리 간판 김준호(31·강원도청)가 네 번째 올림픽 도전에서도 아쉽게 메달 획득에 실패했다.

김준호는 15일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스피드스케이팅 남자 500m에서 34초68을 기록, 출전 선수 29명 중 12위에 머물렀다.

역주하는 스피드 스케이팅 김준호. 뉴시스

‘빙속 괴물’ 조던 스톨츠(미국)가 33초77의 올림픽 신기록으로 금메달을 따내며 1000m에 이어 2관왕에 올랐다. 두 개의 금메달 모두 올림픽 신기록과 함께 가져왔다. 네덜란드의 예닝 더보(33초88)가 은메달, 캐나다의 로랑 뒤브레유(34초26)가 동메달을 목에 걸었다.

김준호는 12조 인코스에서 가오팅위(중국)와 함께 레이스를 펼친 김준호는 자신의 강점인 스타트에서 삐끗하며 100m를 9초56으로 통과했다. 이후 김준호는 후반 반등을 노렸지만 속도가 처지면서 가오팅위보다 늦게 결승선을 통과했다.

지난해 11월 월드컵 1차 대회에서 세운 한국 기록(33초78)에 한참 미치지 못한 김준호의 표정에서도 아쉬움이 가득했다.

2014 소치 대회를 시작으로 김준호에게 이번이 네 번째 올림픽이지만 메달 운이 따르지 않았다. 소치 대회 때는 21위에 머물렀고, 2018 평창에서는 스타트 도중 스케이트 날이 얼음에 박히는 황당한 실수 때문에 12위에 머물렀다. 2022년 베이징 대회 500m에서는 34초54로 6위였지만 동메달을 딴 모리시게 와타루(일본)와 단 0.04초 차이였다. 이번 대회에서는 반전을 노렸지만 아쉽게 메달과 인연을 맺지 못했다.

함께 출전한 구경민(21·스포츠토토)은 34초80으로 15위에 자리했다. 5조에서 앤더슨 존슨(캐나다)과 함께 달린 구경민은 마지막까지 치열하게 경쟁한 끝에 구경민이 0.01초 앞서 결승선에 들어왔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지