브라질 브라텡, 남미 최초 동계올림픽 메달리스트 됐다…스키 남자 대회전 금

남미 지역은 전통적으로 동계 종목에 약하다는 인상이 강하다. 실제로 지난 2022 베이징 올림픽까지 올림픽 남미 국가에서 동계올림픽 메달리스트는 없었다.

브라질 루카스 피녜이루 브라텡. AFP연합뉴스

드디어 남미 출신 선수가 동계올림픽 시상대에 올랐다. 그 주인공은 브라질의 루카스 피녜이루 브라텡(25)이다. 브라텡은 14일 이탈리아 보르미오의 스텔비오 스키 센터에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스키 남자 대회전에서 1·2차 시기 합계 2분25초00으로 마르코 오데르마트(2분25초58), 로이크 마일라르트(2분26초17·이상 스위스)을 꺾고 금메달을 목에 걸었다. 1924년 시작된 동계올림픽에서 남미 국적 최초의 메달리스트가 탄생한 순간이었다.

브라텡은 브라질 출신 어머니와 노르웨이 출신 아버지 사이에서 태어났고, 노르웨이 국적으로 선수 생활을 하다가 2023시즌을 앞두고 노르웨이 스키협회와 갈등으로 은퇴했다. 이후 1년 만에 브라질 국적을 취득한 뒤 설원에 복귀했다.

브라텡은 2024년 10월 브라질 국가대표로 첫 월드컵 경기에 출전해 4위에 오르며 브라질 선수 최초로 월드컵 포인트를 얻었다. 이후 그가 걷는 모든 길은 브라질 스키의 역사가 됐다. 브라질 선수 최초로 월드컵 입상에 이어 우승 기록을 세웠고, 이번 대회에선 브라질뿐만 아니라 남미를 통틀어 처음으로 올림픽 메달 획득의 영예를 안았다.

한편 같은 종목에 출전한 한국 알파인 스키 간판이자 이번 대회 한국 선수단 최고령인 정동현(37·하이원)은 1·2차 시기 합계 2분35초41로 33위에 올랐다.

2010년 밴쿠버 대회부터 5회 연속 올림픽 출전의 금자탑을 쌓은 정동현은 자신이 2022년 베이징 대회에서 세운 한국 선수 알파인 스키 최고 순위(회전 21위)는 넘지 못했다.



2022 베이징 대회 대회전 우승자인 오데르마트는 이번 올림픽에서 팀 복합 은메달, 슈퍼대회전 동메달을 획득한 뒤 다시 한 번 금메달 도전에 나섰으나 뜻을 이루지 못했다.

