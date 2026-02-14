이 대통령 “다주택 팔라 강요한 적 없어”…‘말 바꾸기’ 보도 정면 반박

이재명 대통령은 부동산 정책을 둘러싼 논란과 관련해 “주택을 팔라고 강요한 적 없다”고 재차 입장을 밝혔다. 일부 언론과 부동산 투기 세력을 향해서는 “이제 그만할 때도 됐다”고 비판했다.

이 대통령은 14일 오후 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올려 자신이 다주택 매각을 강요했다가 입장을 바꿨다는 일부 언론 보도를 반박했다. 그는 “권고인지 강요인지는 말하는 측과 듣는 측에 따라 다를 수 있다”며 “대통령이 말을 바꿨다는 식의 보도는 쉽게 납득되지 않는다”고 적었다.

이재명 대통령이 지난 12일 청와대 여민관에서 열린 수석보좌관회의에 입장하고 있다. 청와대사진기자단 제공

이번 논란은 전날 국민의힘 장동혁 대표가 이 대통령의 부동산 정책 기조를 두고 “부동산 겁박을 멈추라”고 비판하면서 시작됐다.

이에 이 대통령은 이날 오전 다주택자 대출 연장 관행과 세제 혜택을 문제 삼으며, 부동산 시장을 실거주 중심으로 바꾸겠다는 취지라고 엑스에 글을 올렸다.

하지만 일부 언론이 이를 두고 대통령이 다주택자에게 집을 팔라고 압박했다가 “강요는 아니다”라고 입장을 바꾼 것처럼 보도하면서 논란이 더 커졌다.

이 대통령은 같은 날 오후 다시 글을 올려 “‘다주택을 팔라’고 직설적으로 날을 세운 적도, 매각을 강요한 적도 없으며 그럴 생각도 없다”고 밝혔다. 정책의 핵심은 다주택자에 대한 세제·금융 혜택을 줄이고, 투자·투기 목적의 특혜를 손보겠다는 것이라고 설명했다. 집을 여러 채 보유하더라도 손해를 감수하겠다면 그것은 개인의 선택이라는 입장도 재확인했다.

또 일부 언론은 부동산 시장 정상화를 시도할 때마다 투기 세력을 옹호하는 보도를 반복해 왔다고 주장했다. 이 대통령은 부동산 가격 급등이 부의 편중을 심화시키고 무주택 청년과 서민의 기회를 제한해 왔다며, 과거와 같은 불로소득 구조는 더 이상 유지되기 어렵다고 강조했다.

