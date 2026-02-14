21년 누빈 NBA 코트 떠난다…크리스 폴, 은퇴

미국프로농구(NBA) 스타 크리스 폴(41)이 은퇴를 선언했다.

폴은 14일(한국 시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "드디어 그 순간이 왔다. 21년 만에 농구계를 떠나려고 한다"며 은퇴 소식을 알렸다.

이어 "이제는 다른 방식으로 다른 사람들을 위해 나설 시간이다"라며 제2 인생을 살겠다고 덧붙였다.

폴은 지난 2005년 신인 드래프트 전체 4순위로 뉴올리언스 호니츠(현 펠리컨스) 유니폼을 입었다.

이후 로스앤젤레스(LA) 클리퍼스, 휴스턴 로키츠, 오클라호마시티 선더, 피닉스 선즈, 워싱턴 위저즈, 골든스테이트 워리어스, 샌안토니오 스퍼스 등을 거쳤다.

리그 최고의 포인트 가드로 거듭나 명예의 전당에도 헌액된 그는 '포인트 갓(Point God)'으로 불렸다.

2006년 신인상은 물론, 2013년 올스타 최우수선수(MVP)를 포함해 총 12번의 NBA 올스타 선정 등 리그를 대표하는 선수 중 한 명이었다.

정규리그 통산 1370경기에 출전해 2만3058점, 6006리바운드, 1만2552도움 등의 성적을 기록했다.

NBA 통산 2만 득점과 1만 도움을 동시에 달성한 건 폴이 최초다.

아울러 미국 국가대표로서는 2008 베이징, 2012 런던 올림픽 금메달에 기여했다.

다만 단 한 번도 NBA 챔피언 반지를 끼진 못했다.

폴은 이번 시즌을 앞두고 전성기를 누렸던 클리퍼스로 복귀했지만, 감독과의 불화설에 휩싸인 후 지난해 12월2일 마이애미 히트와의 원정 경기 이후 팀 전력에서 제외됐다.

이적 시장 마감을 앞둔 지난 5일 토론토 랩터스로 트레이드됐지만, 이날 토론토가 방출하자 결국 은퇴를 알렸다.

