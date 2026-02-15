제이쓴, '약장사' 논란에 "건강기능식품도 아닌 일반식품" 해명

방송인 홍현희의 체중 감량이 화제가 된 가운데, 제이쓴이 다이어트 관련 제품을 판매한 것을 두고 비판이 일자 제이쓴은 해당 제품은 다이어트 약이 아니라고 해명했다.

제이쓴이 다이어트 관련 제품을 판매한 것을 두고 비판이 일자 해당 제품은 다이어트 약이 아니라고 해명했다. 홍현희 인스타그램 캡처

지난 13일 제이쓴은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “현희의 감량과 클럽홍당무 론칭에 대해서 자극적인 제목의 기사들, 게시글들이 좀 나왔다”고 입을 열었다.

그는 “이전부터 꾸준히 지켜봐 주신 분들에 대해서는 걱정이 없지만, 기사 헤드라인이나 게시물로 처음 접하시는 분들은 사실과 다른 내용으로 받아들이실 우려가 있어 몇 가지만 말씀드리고자 한다”고 말했다.

제이쓴이 자신이 만든 약에 대해 설명했다. 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV' 영상 캡처

제이쓴은 “제가 출시한 약은 ‘다이어트 약’이 아니다”라고 선을 그었다.

이어 “많은 기사 제목에서 제가 ‘다이어트 보조제’, ‘다이어트 약’을 만들었다고 헤드라인을 잡으셨다”며 “클럽홍당무 제품에 관심을 가지신 분들은 모두 알고 계시겠지만, 제가 이번에 출시한 제품들은 건강기능식품도 아니고 의약품도 아닌 일반식품이다”라고 밝혔다.

제이쓴은 “현희가 건강한 식습관을 되찾아 가는 과정에서 꾸준히 섭취했던 식초, 오일, 야채를 좀 더 안전하고 균일한 품질로 간편하게 섭취할 수 있도록 제품화했다”며 “위고비나 마운자로 맞지 않았고, 처방받은 적도 없고, 계획도 없다”고 단호히 말했다.

그는 “현희를 자주 보시지 않는 분들 입장에서는 갑자기 살이 빠진 것처럼 느끼실 수도 있겠지만, 오랜 시간 동안 현희가 필라테스는 물론, 꾸준히 걷기를 병행하면서 매일 노력한 결과라는 점은 꼭 말씀드리고 싶다”고 설명했다.

유튜브를 통해 제품 설명에 나선 제이쓴. 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV' 영상 캡처

또 “운동 없이 감량했다거나, 운동이 필요 없다고 말한 적은 없다”며 “단순히 먹고 빠지는 그런 말도 안 되는 제품은 없다”고 말했다.

제이쓴은 “건강을 특별히 신경 쓰지 않던 사람이 달라지는 모습을 보면서 그 마음이 진심이라는 것을 느꼈고 그런 현희를 보면서 저도 달라졌던 것 같다”고 전했다.

덧붙여 “클럽홍당무 브랜드는 단순히 제품을 만들어 판매하는 것이 아니라 현희가 평생 건강한 루틴 안에서 좋은 식품을 꾸준히 섭취할 수 있도록 고민하며 준비한 결과물”이라며 “저는 물론이고 제 가족이 먹는 것이고 그 과정을 영상으로 투명하게 보여드렸다”고 밝혔다.

그러면서 “아직은 서툰 게 많고 앞으로 더 해나가야 하는 것도 많겠지만 현희의 감량도 클럽홍당무에서 제가 선보이는 제품들도 하루 이틀의 노력으로 이루어진 게 아니라는 점 꼭 말씀드리고 싶다”고 강조하며 글을 맺었다.

방송인 홍현희와 제이쓴. 뉴스1

한편, 홍현희는 최근 10kg 이상을 감량하며 49kg의 몸무게에 도달해 화제를 모은 바 있다. 홍현희는 다이어트 방법으로 ‘혈당 관리’의 중요성에 대해 언급했다.

하지만 이후 제이쓴이 식습관과 관련된 제품을 론칭하면서 그의 다이어트는 남편의 제품 판매에 대한 홍보가 아니었겠느냐는 비판의 목소리가 나오고 있다.

