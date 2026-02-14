'설 연휴 첫날' 귀성길 정체 본격 시작…서울→부산 6시간10분

설 연휴 첫날인 14일 귀성 행렬이 본격 시작되면서 전국 고속도로가 평소 토요일보다 정체를 보이고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 교통량은 485만대로 예상된다. 수도권에서 지방으로 빠져나가는 차량은 46만대, 지방에서 수도권으로 진입하는 차량은 37만대로 전망된다.

지방 방향 고속도로는 오전 6~7시께 정체가 시작돼 오전 11시부터 정오까지 절정에 이르렀다가 오후 6~7시께 해소되겠다. 서울 방향 고속도로는 대체로 원활한 흐름을 보이겠다.

오전 9시6분께 기준 경부고속도로는 부산 방향 오산부근~남사부근 6㎞, 망향휴게소부근~천안부근 6㎞, 천안분기점~천안호두휴게소 10㎞, 옥산분기점~청주분기점 19㎞, 대전터널~비룡분기점 1㎞ 구간 정체를 보인다.

서해안고속도로는 목포 방향 서평택분기점부근~서평택 8㎞, 서평택~서해대교부근 4㎞, 동서천분기점~동서천분기점부근 3㎞ 구간에서 차량 흐름이 정체됐다.

영동고속도로는 강릉 방향 서용인분기점~용인 2㎞, 용인~양지터널부근 6㎞, 용인~용인휴게소 3㎞, 호법분기점~호법분기점부근 3㎞ 구간에서 서행 중이다.

중부고속도로는 남이방향 호법분기점~남이천IC부근 8㎞, 진천터널부근 4㎞, 오창~남이분기점 13㎞ 구간에서 막히는 중이다.

서울양양고속도로는 화도~서종 6㎞ 구간에서 정체를 보이고 있다.

오전 10시 요금소 기준 승용차를 이용한 주요 도시 간 예상 소요 시간은 하행선 ▲서울~부산 6시간10분 ▲서울~대구 5시간10분 ▲서울~광주 4시간40분 ▲서울~대전 2시간50분 ▲서울~강릉 3시간30분 ▲서울~울산 5시간50분 ▲서서울~목포 5시간이다.

상행선은 ▲부산~서울 4시간50분 ▲대구~서울 3시간50분 ▲광주~서울 3시간20분 ▲대전~서울 1시간40분 ▲강릉~서울 2시간50분 ▲울산~서울 4시간30분 ▲목포~서서울 3시간40분이다.

한편 설 연휴 기간인 오는 15일 일요일부터 18일 수요일까지 4일간은 고속도로 통행료가 면제된다.

