세 번의 도전에도 닿지 않은 메달…그래도 웃는 차준환

한국 피겨 스케이팅 남자 싱글 간판 차준환(서울시청)의 세 번째 올림픽 메달 도전은 이번에도 해피엔딩이 아니었다.

하지만 한국 남자 역대 최고 순위인 4위에 오르며 또 한 번 새 역사를 썼다.

차준환은 14일(한국 시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨 스케이팅 남자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 95.16점, 예술점수(PCS) 87.04점, 감점 1점을 합해 총점 181.20점을 받았다.

쇼트프로그램에서 92.72점을 획득했던 차준환은 최종 총점 273.92점으로 24명 중 4위를 차지했다.

동메달인 일본의 사토 순(274.90점)과는 불과 0.98점 차이밖에 나지 않았다.

메달권과는 차이가 날 걸로 예상됐으나, 쇼트에서 상위권에 올랐던 일리야 말리닌(미국), 아담 샤오 힘 파(프랑스) 등이 프리에서 부진하면서 순위를 끌어올릴 수 있었다.

이로써 차준환은 자신이 세웠던 한국 피겨 남자 싱글의 올림픽 최고 성적을 경신했다.

2018년 평창 대회에서 당시 한국 남자 싱글 역대 최고 순위인 15위에 올랐던 차준환은 2022년 베이징 대회에서 자신의 기록을 넘어 5위로 끌어올린 데 이어 이번 대회에서 한 계단 더 올라섰다.

차준환은 어린 시절부터 피겨 신동으로 주목받았다.

초등학교 때 트리플(3회전) 점프 5종(살코, 토루프, 루프, 플립, 러츠)을 모두 성공하면서 '김연아 키즈'로 불렸다.

국제 대회에서도 서서히 두각을 나타내기 시작했다.

2016~2017시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 주니어 그랑프리 시리즈에서 2개 대회 연속 우승했고, 주니어 그랑프리 파이널에서 한국 남자 싱글 사상 최초로 동메달을 수확했다.

첫 동계올림픽 무대였던 2018 평창 대회에선 한국 남자 역대 최고 순위인 15위에 올랐다.

세계와의 벽을 실감했지만, 가능성도 엿본 첫 올림픽이었다.

차준환의 성장은 계속됐다. 이후 시니어 그랑프리 파이널, 세계선수권대회 톱10, 사대륙선수권대회 금메달 등을 거머쥐었다.

2022 베이징 대회에선 5위에 올라 한국 남자 싱글 최고 순위를 스스로 갈아치웠다.

이번 올림픽을 1년여 앞둔 지난해 2월 2025 하얼빈 동계아시안게임에선 총점 281.69점으로, 한국 남자 선수로는 처음 금메달을 목에 걸었다.

또 사대륙선수권에서 은메달, 세계선수권대회에선 7위에 오르며 기세를 이어갔다.

비록 세 번째 올림픽에서 기대했던 메달은 따지 못했지만, 차준환은 또 한 번 자신의 한계를 넘어 한국 남자 피겨 역사를 새로 썼다.

