"기름 가득 넣고 갈까"…휘발유 가격 다음주부터 무조건 오른다? [수민이가 궁금해요]

국내 주유소 휘발유의 주간 평균 가격이 10주 연속 내림세를 이어갔다. 경유 가격은 소폭 상승 전환했다.

14일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 2월 둘째 주(8∼12일) 전국주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 1.7원 내린 1686.2원이었다.

사진=연합

지역별로 가격이 가장 높은 서울은 전주보다 2.8원 하락한 1747.9원, 가격이 가장 낮은 대구는 1.3원 내린 1646.0원으로 각각 집계됐다.

상표별 가격은 SK에너지 주유소가 평균 1694.8원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1660.0원으로 가장 낮았다.

경유 평균 판매 가격은 전주 대비 1.2원 상승한 1583.0원을 기록했다.

이번 주 국제유가는 미국의 이란산 원유 운반선 나포 검토 보도로 상승했으나, 트럼프 미국 대통령의 미-이란 협상 지속 의지 표명으로 상승 폭이 제한됐다.

수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 1.6달러 오른 68.0달러였다.

국제 휘발유 가격은 3.1달러 상승한 75.5달러, 국제 자동차용 경유는 1.0달러 오른 89.1달러로 집계됐다.

국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.

대한석유협회 관계자는 “이번 주까지 환율이 상승했고 국제 제품 가격도 오르고 있어 다음 주 국내 주유소 기름값은 상승할 것으로 예상된다”고 말했다.

한편 정부는 이달 말 종료 예정이던 유류세 한시적 인하 조치를 다시 두 달 연장한다. 최근 국제유가 변동성이 확대되는 가운데 물가 안정 기조를 이어가겠다는 판단이다.

현재 적용 중인 인하율은 휘발유 7%, 경유와 액화석유가스(LPG) 부탄 10%다. 인하 전 세율과 비교하면 휘발유는 리터(ℓ)당 57원, 경유는 58원, LPG 부탄은 20원 낮은 수준이 유지된다.

유류세 인하 조치는 2021년 11월 12일 처음 시행된 이후 이번 연장까지 포함해 20번째 기한 연장이다. 정부는 지난해 12월 말 종료 예정이던 조치를 이달 말까지 한 차례 연장한 데 이어 다시 기한을 늘렸다.

