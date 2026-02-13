李대통령 “캄보디아와 손잡고 초국가범죄 근절…훈 마넷 총리에 감사”

이재명 대통령은 13일 “훈 마넷 캄보디아 총리님과의 합의로 출범한 ‘코리아 전담반’은 활동을 시작한 지 불과 두 달 만에 온라인 스캠 범죄 피의자 130여명을 검거하는 의미 있는 성과를 달성했다”며 “훈 마넷 총리님께 깊은 감사를 전한다”고 밝혔다.

이재명 대통령. 청와대사진기자단

이 대통령은 이날 저녁 자신의 페이스북에 “대한민국과 캄보디아가 손잡고 초국가 범죄를 근절하겠다”며 이같이 적었다. 이 대통령은 코리아 전담반의 성과에 대해 “캄보디아 정부의 강력한 의지와 양국 경찰의 헌신이 있었기에 가능한 결과”라며 “애써주신 모든 분께 감사드린다”고 했다.

또한 “대한민국 대사관이 떡국을 준비해 코리아 전담반을 격려했다는 소식을 들었다”며 “설 연휴에도 머나먼 타지에서 국민 안전을 위해 최선을 다하고 있는 분들께 따뜻한 위로가 됐길 바란다”고 말했다.

이 대통령은 훈 마넷 총리의 페이스북 계정을 게시물에 태그하며 해당 게시물의 캄보디아어 번역본도 함께 덧붙였다.

