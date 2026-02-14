홍현희, 21kg 감량 이유 논란…남편 다이어트 보조제 홍보였나

개그우먼 홍현희가 다이어트 성공 후 남편 제이쓴과 함께 다이어트 보조제를 출시해 비판이 일었다.

13일 연예계에 따르면 최근 홍현희가 60㎏대에서 40㎏대로 감량에 성공했다고 밝힌 것이 남편이 출시한 다이어트 보조제를 홍보하기 위한 것이 아니냐는 의혹이 제기됐다.

앞서 홍현희는 자신의 다이어트에 대해 "다이어트 모델 제안도 많이 왔는데, 다 거절했다. 나만의 '루틴'을 가지고 진짜 노력해서 건강해진 것뿐"이라고 강조한 바 있다.

그러나 이후 홍현희 부부는 본격적인 홍보에 나섰다. 홍현희는 자신의 인스타그램을 통해 '루틴'이라고 설명하며 다이어트 보조제를 소개했고, 제이쓴 역시 제품에 대한 애정을 드러냈다.

제이쓴은 "내가 만들어주고 싶더라. 나를 위해서, 또 많은 분을 위해 진심으로 했다. '먹는 게 나를 만든다'는 마음으로 신경 써서 만들었다"고 밝혔다.

이들의 다이어트 보조제는 4차 예약 판매까지 전량 품절된 것으로 전해졌다. 제이쓴은 "믿어주신 만큼 미국 스페인 프랑스 등 전 세계 각지에서 원료를 수입하며 정말 좋은 제품 만들었으니 절대 실망 없도록 열심히 발로 뛰겠다"고 감사 인사를 전했다.

누리꾼들은 "적당히 하세요", "애 커서 시들시들 하니까 바로 '살 팔이'", "굉장히 긴 밑밥이긴했다", "인테리어 하던 분이", "홍현희 다이어트 기사 나오기 시작할 때부터 다이어트 보조제 나올줄 알았어" 등의 비판적인 반응을 보였다.

