‘육산도 출생’ 070은 3년만에 고향에 돌아와 알을 낳았다

우리나라에서 태어난 뿔제비갈매기가 3년 지나 자신이 부화했던 곳으로 돌아와 알을 낳고 품는 모습이 최초로 확인됐다.

뿔제비갈매기는 전 세계에 100마리도 채 남지 않은 것으로 알려진 희귀 조류로 ‘신비의 철새’라 불린다.

실제 세계자연보전연명(IUCN) 적색목록에서 ‘위급’(극도로 높은 멸종위험)으로 분류된 국제적 멸종위기종이다. 전 세계 번식지 범위는 국내 서해안과 동중국해로 국한돼 있다.

우리나라에선 2016년 4월 전남 영광 육산도에서 번식하는 뿔제비갈매기 두 쌍이 최초 발견됐다.

◆10년간 육산도 찾은 뿔제비갈매기 총 10마리

15일 기후에너지환경부 산하기관인 국립생태원이 발간한 ‘국제적 멸종위기종 뿔제비갈매기 번식상태 및 서식지 연구(4차년도)’ 연구보고서에 따르면 2016년부터 지난해까지 육산도를 한 번이라도 찾은 뿔제비갈매기 성조는 총 10마리로 집계됐다.

이 중 7마리는 최소 7년, 최대 10년 연속 귀환한 것으로 확인됐다. 뿔제비갈매기는 3월쯤 북쪽으로 올라와 국내의 경우 육산도에서 번식한 뒤 7∼8월쯤 남쪽으로 이동해 동남아시아 지역에서 겨울을 나는 것으로 알려져 있다.

지난해 같은 경우 3월22일 전남 고창 해안에서 뿔제비갈매기 3마리가 처음으로 관찰됐다. 번식지인 육산도와 인근 납대기, 고창 해안 조사를 토대로 지난해 번식기 동안 우리나라에 도래한 뿔제비갈매기는 9마리로 확인됐다.

다리에 부착한 철새 이동 연구용 가락지로 식별된 개체는 총 6마리(코드 K00, K11, K55, PA, PB, 070)였고, 가락지를 달지 않은 개체가 나머지 3마리였다.

◆육산도에서 태어나 육산도에서 알 낳은 070

이들 중 070(가락지 코드)은 연구진이 2022년 5월 육산도에서 알을 깨고 태어나 아기 새였을 때 가락지를 부착한 암컷 개체였다.

070은 부화한 지 2년 지나 2024년 뿔제비갈매기 번식이 끝나 섬을 떠나는 시기인 7월 말에 고창 해안에서 두 차례, 번식지인 육산도에서 한 차례 재관찰됐다.

지난해 같은 경우 070은 5월10일 육산도에서 재관찰됐고 일주일여 지난 18일 오후 4시52분 육산도에서 알을 낳는 모습이 CC(폐쇄회로)TV로 확인됐다.

070이 산란한 장소는 3년 전 본인이 부화했던 둥지로부터 겨우 20m 정도 이내에 자리한 곳이었다.

2022년 전남 영광 육산도에서 태어나 2024년, 2025년 귀환한 뿔제비갈매기 070(가락지 코드) 모습. 국립생태원 제공

070은 쌍을 이룬 수컷인 PB(가락지 코드)와 교대로 약 한 달간 알을 품었다.

연구진이 산란 6일차부터 녹화한 동영상 자료를 분석한 결과 이들은 평균 5시간에 2번씩 교대하면서 포란(알을 품어서 따뜻하게 하는 활동)을 이어간 것으로 확인됐다. 비율을 따져보면 암컷인 070이 53%, 수컷인 PB가 47% 알을 품었다.

다만 이들은 30일간 교대로 포란 활동을 했지만 새끼가 부화하진 않았다.

연구진은 “암컷 070의 관찰사례는 가락지 부착, 유전적 성별 판별, 둥지 위치에 대한 공간 자료를 통해 파악한 결과로, 한국에서 태어난 뿔제비갈매기의 출생지 귀소와 번식이 함께 확인된 최초의 기록”이라고 설명했다.

