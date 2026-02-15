‘청년 쉬었음’ 46.9만명, 5년만에 최대…사진으로 돌아보는 한 주의 기록 [한컷한주(週)]

새해 첫 달 청년층 취업자가 17만 명 넘게 급감한 것으로 나타난 11일 서울 성북구 국민대학교에서 열린 ‘2025학년도 전기 학위수여식’에서 한 졸업생이 고개를 숙인 채 이동하고 있다. 유희태 기자

지난달 60세 이상 고령층의 고용보험 가입 증가 폭은 지난해 동기 대비 20만9000명 늘어나 14개월 만에 최대치를 기록했다. 반면 29세 이하 청년층의 가입자 수는 7만3000명 감소했다. 청년층 쉬었음 인구는 지난달 46만9000명으로 2021년 1월(49만5000명) 이후 1월 기준 최대치를 기록했다.

10일 경기도 이천시 호법면 안평리 비닐하우스 논에서 열린 '임금님표 이천 쌀 첫 모내기 행사'에서 관계자가 모판을 옮기고 있다. 이천=이재문 기자

경기 이천시가 10일 호법면 안평리의 한 비닐하우스에서 올해 첫 모내기 행사를 열어 영농의 시작을 알렸다.

이천시에 따르면 이날 열린 ‘이천쌀 첫 모내기 행사’는 전국 최고 품질을 자랑하는 이천쌀의 브랜드 가치를 알리고, 농업인의 자긍심을 높이기 위해 마련됐다.

경찰청이 한국도로교통공단과 고령운전자를 대상으로 한 ‘실차 및 가상환경(VR) 기반 운전능력진단시스템’ 시범운영에 들어간 11일 서울 강서구 강서운전면허시험장에서 한 고령운전자가 VR 장비에 탑승해 운전능력을 측정하고 있다. 유희태 기자

경찰청과 한국도로교통공단은 이날부터 운전능력진단을 시작했다. 다음달부터 가상현실(VR) 활용 운전능력진단을 전국 19곳 운전면허시험장으로 확대해 1년 동안 시범 운영한다.

이날 진단은 노인 운전자 7명(실차 4명·VR 3명)을 대상으로 실시됐다. 실차 진단은 곡선 주행·연산 문제 등 8개 과제로 구성됐다. 중앙선 침범 여부나 신호·돌발 상황 반응 속도, 인지 능력 평가에 중점을 두고 개발됐다.

설 연휴를 앞둔 12일 서울 중구 서울역에서 귀성길에 오른 한 가족이 열차를 타기 위해 이동하고 있다. 유희태 기자

설 연휴를 앞둔 10일 서울 강남구 삼성동 씨라이프 코엑스 아쿠아리움에서 한복을 차려 입은 아쿠아리스트들이 새해 인사를 전하고 있다. 씨라이프 코엑스 아쿠아리움은 설 연휴를 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램을 통해 관람객들에게 바닷속에서만 만날 수 있는 색다른 설날 추억을 선사할 예정이다. 이제원 선임기자

씨라이프 코엑스 아쿠아리움이 설 연휴를 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 시즌 이벤트를 선보인다.

먼저 메인 수조인 ‘딥블루 광장’ 테마존에서는 신규 수중공연 '클린 오션 판타지: 인어왕자의 생일파티'를 설날 콘셉트에 맞춰 새롭게 선보인다.

클린 오션 판타지 공연은 인어 왕자의 생일 파티에 초대된 관객들이 마법의 요정과 함께 직접 참여해 바닷속을 깨끗하게 만드는 참여형 판타지 스토리로 구성됐다.

