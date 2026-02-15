설 명절 주류, 상황 따라 골라 마신다

명절을 이야기할 때 빼놓을 수 없는 장면 중 하나는 오랜만에 만난 가족·친구들과 함께하는 술자리다. 지난 1일 이마트가 발표한 자료에 따르면, 사전 예약 기간 동안 주류 매출이 지난 설 대비 20% 증가하며 3년 연속 성장세를 이어가고 있다.

술은 즐기면서도 열량과 건강 관리에 대한 부담을 덜 수 있고, 기름진 명절 음식과도 잘 어울리는 주류에 대한 수요가 증가하고 있다. 특히 명절에 맞닥뜨리게 되는 여러 상황과 개개인의 취향에 맞는 주류 선물이 명절 트렌드로 자리 잡으면서 특색 있는 주류들이 관심을 끌고 있다.

삿포로맥주는 지난해 6월 공식 출시한 ‘삿포로 생맥주 70’은 혈당 관리에 영향을 미치는 당질과 통풍의 주요 원인인 퓨린을 70% 줄인 제품이다. 삿포로 70은 7년간 300회가 넘는 시험 과정을 거쳐 엄선한 최상의 맥아와 최고급 아로마 홉을 사용해 맥주 섭취로 인한 부담은 낮추면서도 깔끔하고 청량한 목넘김과 풍부한 향을 구현했다.

출시 두 달 만에 건강 관리에 관심이 높은 소비자들 사이에서 입소문을 타며 일시 품절을 기록하기도 했다.

득히 칼로리가 높은 명절 음식 대신 유명 셰프의 레시피나 고급 식재료를 활용한 ‘편리미엄’ 제품이나 견과류와 같은 가벼운 안주를 곁들이면 간편하게 즐기기 좋다.

가족들과 함께하는 풍성한 식사 자리에는 하이트진로의 ‘일품진로’를 추천한다. 증류주 특유의 깔끔하고 부드러운 목넘김과 은은한 풍미가 갈비찜 등 명절 대표 음식들의 진한 양념 맛을 정리하고 육류 단백질의 감칠맛을 한층 끌어올린다. 특히 국내 최대 목통 숙성고에서 숙성해 오크목의 깊이 있는 향을 담아낸 ‘일품진로 오크’는 품격 있는 풍미로 어른들에게 대접하기에도 손색없는 선택지로 꼽힌다. 도수에 따라 25도와 43도 제품으로 선택이 가능해 취향에 맞게 즐길 수 있는 점도 장점으로 꼽힌다.

술자리에 새로운 즐거움을 더하고 싶다면 하이볼을 추천한다. 프리미엄 블렌디드 몰트 위스키 ‘몽키숄더’ 선물세트는 부드럽고 균형감 있는 맛과 향으로 하이볼로 즐기기 좋은 위스키인 몽키숄더에 하이볼 잔과 머들러, 30ml 샷 잔을 함께 제공해 명절을 맞아 즐기는 모임이나 친구들과의 만남에 특별한 추억을 더해준다.

업계 관계자는 “설을 앞두고 자신의 취향과 분위기에 맞는 주류를 준비해 연휴를 보내려는 소비자들이 늘어나고 있다”며, “가볍게 즐기는 혼술부터 가족과 친구들과 함께하는 자리까지 어울리는 다양한 제품들의 출시가 이어지고 있는 만큼 적당한 음주와 함께 즐거운 연휴 보내시길 바란다”고 전했다.

