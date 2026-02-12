[유통소식] 국순당, 횡성 지역 어르신께 막걸리 3000병 증정 外

수면 전문 브랜드 시몬스는 ‘시몬스 롯데백화점 일산점’을 리뉴얼 오픈했다. 아디다스가 서울 잠실 롯데월드몰에 국내 최초 쇼핑몰 내 브랜드 센터를 선보인다. 국순당은 민족 명절인 설을 맞아 본사 및 양조장이 위치한 강원도 횡성 지역 어르신께 국순당 쌀막걸리 3000병을 선물로 전달했다. 형지엘리트의 스포츠 브랜드 윌비플레이는 야구 글러브계의 명품으로 손꼽히는 일본의 아톰즈(ATOMS.TC)와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다.

◆ 국순당, 횡성 지역 어르신께 막걸리 3000병 증정

국순당이 민족 명절인 설을 맞아 본사 및 양조장이 위치한 강원도 횡성 지역 어르신께 국순당 쌀막걸리 3000병을 선물로 전달했다고 12일 밝혔다.

전달식은 박선영 국순당 생산본부장과 정봉섭 대한노인회 횡성군지회 수석부회장이 참석한 가운데 지난 11일 대한노인회 횡성군지회에서 진행됐다.

‘국순당 쌀막걸리’는 전과 나물 등 명절음식과 잘 어울려 모인 가족과 함께 즐기기 좋은 제품이다. 청정지역인 강원도 횡성의 해발 500m 지역에 있는 국순당 횡성양조장에서 빚는다. 곱게 갈아낸 100% 국내산 쌀과 지하 340m 청정수와 직접 키운 누룩과 효모를 사용한다. 세 번의 발효 과정을 거쳐 생성된 막걸리의 부드러운 풍미와 깔끔한 맛이 특징이다. 아스파탐 등 합성감미료를 첨가하지 않아 처음부터 끝까지 기분 좋은 맛을 즐길 수 있다.

‘국순당 쌀막걸리’는 연간 백억 원 이상 판매되며 국내산 쌀 소비에 기여하고 있다. 일반적인 막걸리 형태인 페트병뿐만 아니라 휴대의 간편성이 뛰어난 소용량 캔 제품도 있다.

박선영 국순당 생산본부장은 “지역 어르신들이 가족 및 이웃들과 우리 술인 막걸리를 즐기며 따뜻한 정을 나누는 행복한 명절 보내시는데 조금이나마 도움이 되길 바라는 마음으로 매년 명절마다 선물을 기증하고 있다”라고 말했다.

◆ 시몬스 침대, ‘시몬스 롯데백화점 일산점’ 리뉴얼 오픈

수면 전문 브랜드 시몬스가 ‘시몬스 롯데백화점 일산점’을 리뉴얼 오픈했다고 12일 밝혔다.

경기도 고양시 일산동구에 위치한 롯데백화점 일산점은 라페스타와 웨스턴돔 등 지역을 대표하는 대형 상권과 인접해 풍부한 유동 인구를 확보하고 있으며, 젊은 층부터 중·장년층까지 폭넓은 소비층이 찾는 핵심 입지에 자리하고 있다.

특히 인근에 운정자이 시그니처, 운정 하우스디, 더샵 일산 퍼스트월드 등 대규모 주거 단지가 밀집해 있어 이사 및 혼수를 준비하는 예비부부 및 가족 단위 고객 수요를 폭넓게 아우르고 있다.

시몬스는 이번 ‘시몬스 롯데백화점 일산점’ 리뉴얼을 통해 매장 규모를 기존 대비 2배 이상 확장하고, 쇼핑 동선과 진열 구성을 고객 편의 중심으로 전면 개선했다. 이를 통해 ‘특급호텔 침대’로 알려진 시몬스의 주요 제품 라인업을 한 공간에서 더욱 효율적으로 체험할 수 있게 됐다.

롯데백화점 일산점 8층에 위치한 시몬스 매장에서는 최상위 라인인 뷰티레스트 블랙의 스테디 셀러 ‘로렌’을 비롯해 시몬스의 대표 매트리스이자 업계 메가히트 매트리스 컬렉션 뷰티레스트의 인기 모델 ‘젤몬’, ‘에디슨’, ‘윌리엄’, ‘헨리’, ‘지젤’ 등이 진열됐다.

뿐만 아니라 시몬스가 최근 새롭게 선보인 트윈슈퍼싱글(TSS) 사이즈 전용 프레임 ‘하우티’를 비롯해 감각적인 디자인의 신제품 프레임 ‘올로 클래식’, ‘테피’ 등이 전시돼 트렌디한 침실 분위기를 완성할 수 있다.

시몬스는 이번 리뉴얼 오픈을 기념해 풍성한 사은품을 준비했다. 모든 사은품은 한정 수량으로 조기에 소진될 수 있다. 현재 전개 중인 ‘홈 스위트 홈(Home Suite Home)’ 프로모션 혜택도 만나볼 수 있다.

아울러 매주 수요일 맞벌이 부부나 1인 가구 직장인 등을 위해 퇴근 후에도 침대를 받을 수 있는 ‘이브닝 배송 서비스’도 운영 중이다.

◆ 아디다스, ‘아디다스 롯데 월드몰 브랜드 센터’ 오픈

‘아디다스 롯데 월드몰 브랜드 센터(adidas Lotte World Mall Brand Center)’ 전경. 아디다스 제공

아디다스가 서울 잠실 롯데월드몰에 국내 최초 쇼핑몰 내 브랜드 센터를 선보인다.

아디다스코리아는 서울 잠실 롯데월드몰 3층 스포츠존에 ‘아디다스 롯데 월드몰 브랜드 센터’를 공식 오픈한다고 12일 밝혔다. 약 210평(약 694㎡) 규모로 조성된 이번 매장은 러닝, 트레이닝, 스포츠웨어, 축구, 모터스포츠는 물론 라이프스타일까지 아디다스의 주요 제품 라인을 한 공간에 집약한 국내 첫 쇼핑몰형 브랜드 센터다.

‘아디다스 롯데 월드몰 브랜드 센터’는 아디다스의 글로벌 매장 콘셉트인 ‘홈 오브 스포츠(Home of Sports)’를 기반으로, 브랜드 센터로서의 상징성과 몰입감을 극대화한 공간으로 설계됐다. 매장 전면을 채운 대형 디지털 파사드와 입구에서 내부로 이어지는 천장 스크린에는 롯데월드몰만을 위해 제작된 3D 영상 콘텐츠가 구현돼, 브랜드의 에너지와 스포츠의 역동성을 시각적으로 전달한다.

매장 내부는 ‘퍼포먼스 존(Performance Zone)’과 ‘오리지널스 존(Originals Zone)’으로 구분된다. 퍼포먼스 존에서는 러닝, 트레이닝, 스포츠웨어, 축구, 모터스포츠 등 아디다스의 주요 스포츠 라인을 ‘숍인숍(Shop-in-Shop)’ 형태로 구성해 카테고리별 경험의 집중도를 높였다.

특히 축구 팬을 위한 특화 공간도 마련됐다. 응원하는 클럽팀의 축구 저지에 원하는 선수 이름과 등번호를 직접 새길 수 있는 저지 프린트 존을 운영하며, 모자·가방·신발 등을 취향에 맞게 꾸밀 수 있는 액세서리 존도 함께 구성했다. 이를 통해 고객은 제품 구매를 넘어, 자신의 스포츠 아이덴티티를 표현하는 경험을 할 수 있다.

또한 풋 스캔(Foot Scan) 기반의 신발 추천 서비스를 통해 고객의 발 형태와 사용 목적에 맞는 러닝화, 라이프스타일화, 축구화를 제안한다.

아디다스는 매장 오픈을 기념해 13일부터 18일까지 오전 11시부터 오후 8시까지 다양한 이벤트를 진행한다. 브랜드 오픈을 알리는 게릴라 이벤트로, 한복에서 착안한 디테일을 적용한 의상을 착용한 러닝 크루가 롯데월드몰 내를 달리며 리플렛을 배포한다. 해당 이벤트는 오후 12시부터 2시간 간격으로 운영된다.

또한 아디다스 러닝 앱을 다운로드한 고객은 트라이얼 존에서 아디제로 아디오스 프로 4를 체험할 수 있으며, 트레드밀을 활용한 버추얼 러닝 게임과 우수 참가자를 위한 경품이 제공된다. 트라이얼 이벤트 참여 고객에게는 럭키포니 쿠키와 프레시 워터가 증정된다.

구매 고객을 대상으로는 금액대별 뉴이어 기프트팩을 마련했다. 20만 원 이상 구매 시 아디다스 노트·펜·럭키포니 인형 키링을, 30만 원 이상 구매 시에는 아디다스 크로스 레디백과 럭키포니 인형 키링을 증정한다.

마커스 모렌트 아디다스 대표는 “아디다스 롯데 월드몰 브랜드 센터는 국내 최초 쇼핑몰 내 브랜드 센터로, 쇼핑몰이라는 일상적인 공간 안에서 러닝과 퍼포먼스, 라이프스타일을 하나의 흐름으로 경험할 수 있도록 구성했다”며 “앞으로도 아디다스는 글로벌 브랜드로서의 전문성과 로컬에 대한 존중을 바탕으로, 각 지역에 맞는 스포츠 경험을 선보일 것”이라고 밝혔다.

◆ 형지 윌비플레이, 日 명품 야구 글러브 브랜드 ‘아톰즈’와 MOU 체결

형지엘리트의 스포츠 브랜드 윌비플레이가 야구 글러브계의 명품으로 손꼽히는 일본의 아톰즈(ATOMS.TC)와 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고 스포츠 사업 경쟁력 강화에 나섰다고 12일 밝혔다.

협약식은 지난 11일 본사가 위치한 형지글로벌패션복합센터에서 최준호 형지엘리트 대표이사를 비롯해 아톰즈의 창업자인 오카다 시게오 대표와 현재 아톰즈(ATOMS.TC)를 이끌고 있는 칸다 요시치카 대표가 참석한 가운데 진행됐다. ‘ATOMS.TC’는 오카다 시게오 대표가 해외 공략을 위해 출범시킨 브랜드이다. 이번 협약으로 윌비플레이는 아톰즈의 독보적인 기술력이 담긴 글러브를 국내에 독점으로 공급하게 됐다.

아톰즈(ATOMS.TC) 글러브는 뛰어난 품질과 내구성을 갖춰, 야구인들 사이에서는 장인 정신이 집약된 제품이라고 평가받는다. 실제로 글로벌 스포츠 브랜드는 물론이고 미국 메이저리그(MLB) 선수들도 사용하는 최상위 라인 제품을 생산할 만큼, 세계적 수준의 기술력을 보유하고 있다.

아톰즈와 함께 선보이는 윌비플레이 글러브 역시 실제 프로 경기에서 즉시 사용 가능한 최고 수준의 사양으로 출시된다. 윌비플레이 글러브는 후원 선수 및 국내 프로야구 선수들은 물론, 장비에 대한 안목이 높은 사회인 야구 선수들도 폭넓게 만족시킬 수 있는 라인업을 내놓을 계획이다. 이를 통해 다양한 야구인들이 최적의 퍼포먼스를 낼 수 있는 장비를 제공한다는 목표다.

형지엘리트는 아톰즈와 같이 스포츠 용품 분야에서 독보적 기술력을 가진 브랜드와의 협업으로 스포츠 상품화 사업의 보폭을 더욱 넓히게 됐다. 그간 선수들의 유니폼과 팬들을 위한 굿즈 상품 공급으로 스포츠 사업 분야에서 입지를 다져온 데 이어, 경기력에 직결되는 전문 장비 영역까지 진출하며 사업의 깊이를 더하게 되었다는 평가다.

형지엘리트 관계자는 "아톰즈와 같이 전문성이 검증된 글로벌 브랜드와의 협력은 윌비플레이가 전문 스포츠 브랜드로서 입지를 공고히 하기 위한 중요한 전환점이 될 것으로 기대한다"며, "앞으로도 종목과 분야를 넓혀 경쟁력 있는 파트너십을 지속적으로 체결하여 선수와 팬들 모두가 만족할 수 있는 스포츠 브랜드로 도약하겠다"고 밝혔다.

◆ “하루 5000명씩 찾았다”…온그리디언츠, 팝업 일 매출 3000만원 돌파

사진 = 온그리디언츠 제공

고효능 클린 뷰티 브랜드 ‘온그리디언츠’가 서울 성수동에서 첫 팝업스토어를 개최한 가운데, 일 최대 방문객 수가 5천명에 육박하고 판매 전환율이 40%에 달했다고 12일 밝혔다.

지난 7일부터 시작된 팝업스토어 ‘온그리디언츠 이너글로우 VIP 라운지’의 일일 방문객 약 5000명, 일 매출 3000만 원을 돌파했고, 판매 전환율은 40%에 육박하며 사상 최대치를 기록했다.

이번 팝업스토어의 성공과 괄목할 만한 성과로 온그리디언츠는 ‘K-뷰티’ 대표 브랜드로서 위상을 굳혔다.

이같은 ‘온그리디언츠’의 첫 팝업스토어 성공 비결로는 레페리의 인테리어 기업인 ‘알렉스디자인(ALX Design)’이 함께 선보인 차별화된 팝업스토어의 공간 혁신과 크리에이터의 시너지가 꼽힌다.

브랜드 컨셉 스토어 원스톱 운영대행 솔루션으로 주목받고 있는 레페리의 알렉스디자인(ALX Design)은 ‘온그리디언츠’ 팝업스토어의 디자인부터 시공·설계, 현장 운영, 공식 미디어데이 기획 및 운영, 크리에이터 초청 및 사후 바이럴 관리까지 전 과정을 총괄해 종합적으로 관리했다.

특히, 방문객 동선의 효율성을 극대화하고 매장 관리 간편화를 최우선으로 하되, 뷰티 브랜드 만의 특색이 묻어나는 미감을 담아낸 혁신적인 공간 구성과 레페리가 보유하고 있는 국내·외 크리에이터 IP가 맞물려 수익성 개선에 큰 몫을 해냈다는 평가다.

알렉스디자인은 앞선 ‘티르티르 성수 팝업스토어’, ‘딘토 성수 팝업스토어’, ‘엔트로피 성수 팝업스토어’에 이어 이번 ‘온그리디언츠 성수 팝업스토어’로, K-컬처와 K-뷰티의 중심지인 성수동에서 뷰티 오프라인 스토어 성공 사례를 연일 이어가며, 명실상부 ‘뷰티 오프라인 스토어 원스톱 종합 솔루션’ 기업으로 업계에선 1위를 차지하면서, 입지를 공고히 하고 있는 분위기다.

◆ 파마리서치, 리쥬란 사우디아라비아 의료기기 품목허가 획득

파마리서치는 최근 사우디아라비아 식품의약청(SFDA)으로부터 PN(Polynucleotide) 성분 기반 스킨부스터 ‘리쥬란(Rejuran)’의 의료기기 품목허가를 획득했다고 12일 밝혔다.

이번에 허가를 받은 품목은 리쥬란, 리쥬란 I, 리쥬란 S 3종이다. 파마리서치는 품목허가 획득과 동시에 현지 파트너사와의 협력을 기반으로 유통 및 마케팅 준비에 착수했으며, 2026년 2분기 내 사우디아라비아에 공식 론칭할 계획이다. 현지 유통은 중동·북아프리카(MENA) 지역의 미용 의료기기 유통 네트워크와 풍부한 시장 경험을 보유한 메디카 그룹(Medica Group)과 함께 추진한다.

사우디아라비아는 중동 지역 내 최대 규모의 의료·에스테틱 시장 중 하나로 꼽히며, 최근 K-뷰티 확산과 함께 프리미엄 피부 미용 의료기기에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있다. 특히 의료·미용 산업에 대한 투자 확대와 함께 고부가가치 시술 시장이 성장하는 추세로, 글로벌 에스테틱 기업들의 핵심 전략 시장으로도 주목받고 있다.

파마리서치는 2024년 아랍에미리트(UAE)에서 리쥬란 품목허가를 획득한 데 이어, 2026년 사우디아라비아까지 인허가를 확보하며 중동 핵심 국가에서의 사업 기반을 단계적으로 확대하게 됐다. 회사는 이번 성과를 통해 중동·북아프리카(MENA) 지역에서의 본격적인 시장 확장에 나설 방침이다.

파마리서치 관계자는 “이번 사우디아라비아 품목허가는 리쥬란의 기술력과 제품 경쟁력이 글로벌 시장에서 다시 한 번 인정받은 의미 있는 성과”라며 “국내 스킨부스터 시장에서의 탄탄한 리더십을 기반으로 중동 시장을 단계적으로 확대하고, 현지 에스테틱 시장 니즈를 반영해 리쥬란의 글로벌 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

◆ 아이더, 초경량 하이킹화 '플렉션 하이브리드’ 출시

아웃도어 패션 브랜드 아이더가 봄나들이부터 도심 속 걷기, 주말 하이킹까지 편안하게 신기 좋은 초경량 하이킹화 ‘플렉션 하이브리드(FLEXION HYBRID)’를 출시했다.

‘플렉션 하이브리드’는 고어텍스사와 세계 최초로 공동 개발한 ‘고어텍스 하이브리드 구조’를 적용해 가볍고 오래 걸어도 쾌적한 착화감을 유지하는 것이 특징이다. 신발 아웃솔까지 투습이 가능한 ‘고어텍스 서라운드 기술’과 가볍고 유연한 착화감을 제공하는 ‘고어텍스 인비저블 핏 기술’이 결합돼 착용 내내 우수한 통기성과 편안한 피팅감을 선사한다.

또한, 발걸음의 움직임이 자연스럽게 이어지도록 설계돼 걷거나 움직일 때 신발이 뻣뻣하게 느껴지지 않고 편안하다. 3D 곡선 채널 구조의 ‘플로우 채널 시스템(FLOW CHANNEL SYSTEM)’은 걸을 때 발생하는 지면 반응을 균형 있게 분산시켜 보다 안정적인 보행을 돕는다. 전족부에 3개의 유연 홈을 적용한 ‘트리플 플렉스(Triple Flex)’ 설계해 발끝까지 힘을 효과적으로 전달해주며 장시간 착화 시에도 발의 피로감을 덜어준다.

지면과 직접 맞닿는 아웃솔은 전방향 지면 대응성이 뛰어난 육각 접지 패턴 기반의 ‘헥사 그립(HEXA GRIP)’을 적용했다. 특히 걸을 때 힘이 가장 많이 들어가는 부위에 ‘스티키 셀(STICKY CELL)’ 구조를 더해 안정적인 보행을 돕는다. BOA 시스템으로 발 컨디션에 따른 미세한 피팅 조절도 가능하다.

312g의 초경량 하이킹화로, 봄철 장거리 트레킹이나 여행에서 부담 없이 착용하기 좋다. 색상은 화사한 민트를 비롯해 블랙, 라이트 베이지, 미드나이트, 라이트 그레이, 피치, 페일 옐로우 등 총 7가지로 만나볼 수 있다.

아이더 관계자는 “플렉션 하이브리드는 걷는 순간의 흐름과 리듬을 자연스럽게 살려주면서, 발에 힘을 덜 쓰게 만드는 구조적 설계를 갖췄다”며 “올봄 도심 속 산책부터 아웃도어 활동까지 ‘플렉션 하이브리드’와 함께 이전에는 느껴보지 못했던 가볍고 쾌적한 착화감을 즐겨 보길 바란다”고 전했다.

◆ 이랜드 스파오, 뉴베이직 가치 담은 '스타필드 고양점' 플래그십 매장 오픈

이랜드월드가 전개하는 SPA(제조·유통 일괄) 브랜드 스파오(SPAO)는 스타필드 고양점 매장을 12일 리뉴얼 오픈했다. ‘전 연령 고객이 2배의 가치를 느끼며, 쇼핑할 수 있는 글로벌 NO.1 SPA 브랜드’로 도약하겠다는 포부를 밝혔다.

스타필드 고양 지하1층에 위치한 스파오 스타필드 고양점은 약 956㎡(약 289평) 규모의 대형 매장이며, 성인부터 유아동까지 전 연령대가 입기 좋은 상품을 만나볼 수 있는 에이지리스 공간이다. 스파오 스타필드 고양점에서는 △데님 △푸퍼 △니트 △스웨터 △코트 △윈드브레이커 △경량 패딩 등 다채로운 패션 아이템을 합리적인 가격으로 만나볼 수 있다.

매장 오픈을 기념해 스파오는 '메리노울 100' 컬렉션을 매장 단독으로 출시했다. '메리노울 100' 컬렉션은 △라운드넥 반팔니트 △라운드넥 카디건 △라운드넥 긴팔니트 △밀라노 립 칼라넥 카디건 등 4종으로 구성됐다. 스파오 ‘메리노울 100’은 통기성이 우수하고, 부드러운 촉감을 느낄 수 있는 섬유로 구성된 컬렉션이다. 세탁기와 건조기 사용이 가능해 관리가 용이하다.

스파오 스타필드 고양점에는 콜라보에 특화된 팝업 조닝을 구성하고, 고객들에게 다양한 즐길 거리를 제공할 예정이다. 매장 오픈을 기념해 다양한 혜택과 이벤트도 준비했다. 일정 금액 이상 구매 고객을 대상으로 수건, 폴딩 카트가 사은품으로 제공된다. 매장 앞에서 진행되는 SNS 이벤트 인증 시에는 특대형 리유저블백을 한정 수량 증정한다.

이랜드 스파오 관계자는 "스파오 스타필드 고양점은 전 연령대 고객을 위한 뉴베이직 아이템을 만나볼 수 있는 공간"이라고 말하며, "우수한 소재의 상품을 합리적인 가격에 제안하며 고객이 2배 이상의 쇼핑 가치를 느낄 수 있는 오프라인 매장을 확대하고, 글로벌 SPA 브랜드로 도약하겠다”고 말했다.

◆ 뷰티 브랜드 몽클로스, 발렌타인데이 한정판 ‘한남 에디션’ 출시

일상 속 웰니스를 제안하는 토탈 뷰티 브랜드 몽클로스(MONCLOS)가 발렌타인데이를 맞아 연인과 가족, 지인을 위한 한정판 ‘한남 에디션’을 선보인다고 12일 밝혔다.

몽클로스의 스테디셀러인 △펩타이드 플럼핑 립 세럼과 △컴포트 핸드크림을 담은 한남 에디션은, 브랜드 특유의 감각적인 무드를 반영한 블랙 컬러 컴팩트 파우치로 완성된 리미티드 에디션이다. 특히 이번 에디션은 스크런치 키링을 결합한 파우치 디자인으로, 가방이나 손목에 걸어 액세서리처럼 연출할 수 있는 휴대성과 실용성을 갖췄다. 웰니스 케어를 일상 속 라이프스타일 굿즈로 확장한 것이 특징이다.

또한 4가지 메인 키링과 알파벳 이니셜을 활용한 커스터마이징 요소를 더해, 개인의 취향을 반영한 맞춤형 연출이 가능하도록 했다. 이를 통해 소장 가치를 높이는 것은 물론, 선물로서의 특별함도 더했다.

파우치에 담긴 펩타이드 플럼핑 립 세럼은 바를수록 입술에 자연스러운 볼륨과 생기를 더해주는 데일리 립 케어 제품으로, 50,000ppm의 고함량 보르피린과 13가지 펩타이드 콤플렉스를 함유해 입술 컨디션을 탄탄하게 가꿔준다. 라즈베리 추출물과 식물성 오일을 더해 풍부한 보습과 부드러운 각질 케어를 도우며, 자극적이지 않은 은은한 플럼핑감과 무향 처방으로 일상 속에서 부담 없이 사용할 수 있다.

함께 구성된 컴포트 핸드크림은 시어버터와 식물 유래 보습 성분을 함유해 끈적임이나 잔여감 없이 빠르게 흡수되는 산뜻한 사용감이 강점이다. 향은 우디 플로럴 향의 ‘우드랜드’와 시트러스 베르가못 향의 ‘텐더가든’ 두 가지로 사용자의 취향에 맞게 선택할 수 있다.

몽클로스 관계자는 “한남 에디션은 몽클로스가 지향하는 웰니스 라이프스타일을 일상 속 아이템으로 풀어낸 에디션”이라며 “자신을 위한 케어는 물론, 발렌타인데이 등 특별한 날에 소중한 사람에게 마음을 전할 수 있는 의미 있는 선물이 되길 바란다”고 전했다.

◆ 루이 비통, 모노그램 탄생 130주년 기념 글로벌 아이콘들과 함께한 캠페인 전개

루이 비통이 모노그램 탄생 130주년을 기념해 하우스 앰버서더와 글로벌 셀러브리티가 함께한 새로운 캠페인을 공개했다.

세계적인 사진작가 ‘글렌 러치포드(Glen Luchford)’가 촬영하고 ‘로만 코폴라(Roman Coppola)’ 감독이 연출한 이번 캠페인에는 하우스 앰버서더 젠데이아(Zendaya), 정호연, 유역비(Liu Yifei), 그리고 하우스와 인연을 이어오고 있는 글로벌 셀러브리티, 까뜨린느 드뇌브(Catherine Deneuve)가 참여했다. 각 인물들은 아이코닉한 모노그램 백들과 맺어온 각자의 이야기를 통해 여행 동반자로서 백이 지닌 의미를 전한다.

루이 비통은 하우스 앰버서더 젠데이아와 함께 1930년대 초 이동의 자유와 모던함을 담아 제작된 ‘스피디(Speedy)’를 조명하며 캠페인의 시작을 알렸다. ‘스피디’는 1959년 모노그램 캔버스를 입은 이후 그라피티부터 다채로운 컬러 재해석까지 예술적 변주를 이어왔다. 이번 캠페인은 오늘날 빠르게 변화하는 세계 속에서도 변함없이 이어지는 ‘스피디’의 가치와 젠데이아의 역동적인 라이프스타일을 동시에 보여준다.

이어 까뜨린느 드뇌브는 전설적인 여배우인 자신처럼 파리지앵의 우아함이 담긴 ‘알마(Alma)’와의 인연을 공유한다. 하우스의 아르데코 디자인에서 영감을 받아 1992년 처음 출시된 ‘알마’는 상징적인 둥근 ‘토론 핸들’과 모노그램 캔버스로 완성되어 건축적 세련미를 지닌 아이콘으로 자리해왔다. 까뜨린느 드뇌브의 이야기는 백의 감성과 교차하며 유산과 현대적인 예술성의 조화를 보여준다.

하우스 앰버서더 정호연은 루이 비통의 초기 '캐리올(CarryAll)’을 현대적으로 재해석해 2007년 선보인 ‘네버풀(Neverfull)’을 조명한다. 핸드 스티치로 완성한 핸들, 조절 가능한 사이드 레이스, 빈티지 트렁크에서 영감을 받은 스트라이프 안감으로 실용성과 우아함을 모두 담은 ‘네버풀’은 정호연의 현대적인 비전과 조화를 이룬다.

이번 캠페인은 루이 비통 공식 홈페이지 및 소셜미디어 채널을 통해 만나볼 수 있다.

◆ 르무통, 현대백화점 부천 중동 단독 매장 오픈

걷기 편한 신발 브랜드 ‘르무통’은 지난 2월 6일 현대백화점 중동점에 새로운 단독 매장을 오픈했다고 12일 밝혔다.

르무통은 오프라인 매장에 대한 소비자들의 지속적인 요청과 브랜드 경험에 대한 높은 니즈를 확인하고, 이에 부응하고자 부산 신세계 센텀시티점, 서울 명동 신세계 백화점 본점에 이어 세 번째 단독 매장을 마련하게 되었다.

이번 현대백화점 중동점 매장 오픈으로 르무통은 경기 부천 및 인천 지역 등 수도권 서부 권역 고객들과의 접점을 대폭 확대하게 되었다. 매장은 고객 접근성이 뛰어난 현대백화점 중동점 5층에 위치하며, 방문객들이 르무통만의 편안함을 여유롭게 체험할 수 있도록 구성했다.

해당 매장에서는 누적 판매 150만족을 돌파한 대표모델 ‘메이트(Mate)’를 비롯해 르무통의 전품목을 만나볼 수 있으며, 방문 고객들은 자신의 발에 맞는 최적의 편안함을 직접 경험하고 선택할 수 있다.

르무통 관계자는 “부산, 서울에 이어 더 많은 고객분과 만나기 위해 부천 중동에 세 번째 단독 매장을 선보이게 되었다.”라며 “앞으로도 더 많은 분들이 르무통의 편안함을 직접 느낄 수 있도록 다양한 지역에서 고객 접점을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

