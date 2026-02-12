[올림픽] 난소암 극복한 캐나다 아이스댄서…15년 만에 올림픽 메달

김동한 기자 = "자신을 믿고 꿈을 좇기만 한다면 무슨 일이든 일어날 수 있습니다."



3년 전 난소암 판정을 받으면서 선수 생활 위기에 처했던 캐나다의 파이퍼 질(34)은 그의 15년 지기 파트너 폴 포리에이(34)와 함께 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 피겨 아이스댄스 종목에서 동메달을 거머쥔 후 이같이 말했다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 피겨 아이스댄스 종목에서 동메달을 거머쥔 파이퍼 질(34)과 폴 포리에이(34). AP연합뉴스

12일(한국시간) AFP통신에 따르면 이날 열린 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 아이스댄스에서 질-포리에이 조가 빈센트 반 고흐 헌정곡 '빈센트'에 맞춰 연기를 펼쳐 217.74점을 기록해 동메달을 획득했다.



금메달은 225.82점을 얻은 프랑스의 기욤 시즈롱(32)-로랑스 푸르니에 보드리(34), 은메달은 224.39점을 받은 미국의 에번 베이츠(37)-매디슨 초크(34) 조가 차지했다.



AFP통신은 반 고흐의 그림 '아이리스'를 연상케 하는 밝은 푸른색 의상을 입은 질은 포리에이와 함께 멋진 연기를 선보여 많은 환호를 받았다고 전했다.



세 번째 참가하는 올림픽이지만 질과 포리에이에게 이번 대회는 유독 뜻깊다.



3년 전 난소암 판정을 받으면서 선수 생활 위기에 처했던 질이 이를 극복한 이후 참가하는 올림픽이기 때문이다.



질은 "3년 전 난소암 진단을 받았을 때, 이런 순간을 상상도 못 했다"고 소감을 밝혔다.



그동안 질과 포리에이는 유독 올림픽과 인연이 없었다. 세계선수권과 사대륙선수권 등 다른 대회에선 정상에 오르기도 했지만, 올림픽에선 번번이 메달 순위권 밖에 머물렀다.



그러나 이번 올림픽에서 같이 호흡을 맞춘 지 15년 만에 꿈에 그리던 메달을 거머쥐게 됐다.



질스는 "정신과 신체 건강이 좋지 않은 사람이든 어떤 어두운 시간을 겪고 있는 사람들에게 어떤 상황에서도 어려운 일을 해낼 수 있다는 것을 보여주는 훌륭한 본보기가 될 수 있을 것 같다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지