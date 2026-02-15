“혹시 무슨 일 생기면”…설 명절 걱정 덜어주는 ‘119안심콜’

설 명절을 앞두고 부모님을 찾는 가족들의 발길이 분주해질수록 마음 한켠엔 늘 같은 걱정이 따라붙는다. 고혈압 약을 챙겨 드시는 아버지, 혼자 집을 지키는 어머니에게 혹시라도 갑작스러운 일이 생기지는 않을지 마음이 쓰인다. “별일 없겠지” 하면서도 명절 연휴 내내 휴대전화는 손에서 놓기 어렵다.

전북도소방본부가 운영 중인 ‘119안심콜 서비스’는 이런 걱정을 조금 덜어주는 제도다. 평소 인적 사항과 병력, 복용 중인 약, 주소 등을 미리 등록해 두면 119에 신고하는 순간 해당 정보가 상황실과 출동 구급대에 자동으로 전달된다. 현장에 도착하기 전부터 환자의 상태를 알고 대응할 수 있어, 말 한마디 하기 어려운 긴급 상황에서도 시간을 벌 수 있다.

예고 없이 찾아오는 응급 현장에서는 몇 분, 몇 초가 생명을 가른다. 갑작스러운 의식 저하나 통증으로 환자가 말을 하지 못하는 경우도 적지 않다. 현장에서 병력을 확인하느라 시간이 지체되는 사이, 소중한 골든타임이 흘러가기도 한다. 119안심콜 서비스는 이런 공백을 메우기 위한 장치다. 신고 접수 단계부터 환자의 정보가 공유되면서 보다 신속하고 정확한 응급처치가 가능해진다.

특히, 이 서비스는 고혈압·당뇨·심장질환 등 만성질환자뿐만 아니라 홀로 노인, 고령자, 장애인, 임산부, 어린이 등 응급 취약계층을 위한 안전망으로 활용되고 있다. “미리 준비해 두길 잘했다”는 이용자들의 반응도 이어진다.

가입 방법도 어렵지 않다. 전용 누리집을 통해 언제든 무료로 신청할 수 있고, 등록된 개인정보는 119 신고 시에만 활용된다. 인터넷 사용이 익숙하지 않은 어르신을 위해 가족이나 지인이 대신 신청해 주는 ‘대리등록제’도 운영 중이다. 가까운 소방서에 전화하거나 방문해 도움받을 수도 있다.

명절은 가족이 모여 웃고 쉬는 시간이지만, 동시에 응급 상황이 늘어나는 시기이기도 하다. ‘혹시나’ 하는 걱정을 ‘미리 준비한 안심’으로 바꿔두는 것. 올 설 명절을 앞두고 119안심콜이 다시 주목받는 이유다.

전북소방본부 관계자는 “119안심콜 서비스는 위급한 순간을 대비해 미리 준비하는 가장 확실한 안전장치”라며 “설을 앞두고 부모님과 어르신을 위해 한 번쯤 챙겨볼 필요가 있다”고 말했다.

