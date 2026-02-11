경주시의회, 설 맞이 전통시장·복지시설 방문, 나눔 실천

경북 경주시의회가 민족 최대 명절인 설을 앞두고 전통시장과 사회복지시설을 잇따라 찾아 지역경제 활성화 및 나눔 실천에 적극나섰다.

이동협 의장을 비롯한 경주시의회 의원들은 11일 성동시장에서 장보기 행사를 갖고 있다. 경주시의회 제공

경주시의회는 11일 성동시장에서 전통시장 장보기 행사를 갖고 지역 사회복지시설 4곳을 찾아 구매한 물품을 전달했다고 밝혔다.

이번 방문은 전통시장 이용을 독려하고 소외계층과는 온정을 나누기 위해 마련했다.

이동협 의장을 비롯한 시의원들과 의회사무국 직원들은 성동시장에서 위문품을 구입한 뒤, 시장 상인 및 방문객들과 점심식사를 함께하며 현장의 다양한 의견을 청취했다.

경주시의회 의원들은 11일 지역아동센터를 방문, 물품을 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

특히 전통시장 이용률 제고 방안과 상권 활성화에 대한 다양한 목소리를 수렴했다.

이어 성동·다소니·아란·강동큰나무 지역아동센터 등 4곳을 차례로 방문해 위문품을 전달하고, 시설 관계자들로부터 운영상의 어려움과 건의사항을 청취했다.

이동협 의장은 "경주시의회는 앞으로도 현장의 작은 목소리도 놓치지 않는 세심한 의정활동으로 365일 온기가 흐르는 경주를 만들겠다"고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지