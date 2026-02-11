김영록, 전남광주특별시 첫 국제행사로 ‘2028 G20 정상회의’ 유치 도전

전남도가 통합으로 출범할 전남광주특별시의 첫 국제행사로 2028년 G20 정상회의 유치에 도전하겠다고 공식 선언했다.

김영록 전남도지사는 11일 도청에서 기자회견을 열고 “2028 G20 정상회의 유치는 전남·광주통합특별시가 세계로 도약하는 결정적 계기”라며 유치 비전을 발표했다.

김영록 전남도지사가 11일 도청에서 기자회견을 열고 전남광주특별시의 첫 국제행사로 2028년 G20 정상회의 유치에 도전하겠다고 공식 발표하고 있다. 전남도 제공



김 지사는 “대한민국이 2028년 G20 의장국을 맡는 것은 국제사회가 우리에게 요구하는 역할이 크다는 의미”라며 “전남광주통합특별시는 기후위기, 에너지 전환, 인공지능(AI) 대전환 등 글로벌 어젠다에 대한 실질적 해법을 제시할 준비가 된 지역”이라고 강조했다.

유치 당위성으로는 민주·인권·평화의 역사성을 내세웠다. 김 지사는 “광주·전남은 동학농민혁명, 광주학생항일운동, 5·18 민주화운동을 거치며 민주주의 가치를 실천해 온 도시”라며 “통합특별시가 세계 정상들에게 던지는 메시지는 강력한 울림이 될 것”이라고 말했다.

에너지 전환 역량도 강점으로 제시했다. 그는 “전남은 444GW 규모의 재생에너지 잠재력을 바탕으로 탄소중립을 선도하고 있다”며 “기후위기라는 인류 공동 과제 앞에서 실천적 모델을 제시할 수 있는 최적지”라고 밝혔다.

AI 기반 미래산업과 문화 경쟁력도 내세웠다. 광주의 국가AI데이터센터와 전남의 AI 인프라, 남부권 반도체·이차전지·우주항공 등 첨단산업 육성 기반, 아시아문화중심도시 광주의 문화 자산과 남도 음식, 문학·콘텐츠 경쟁력 등을 종합적으로 활용하겠다는 구상이다.

개최 방식 역시 기존 단일 도시 모델에서 벗어난 ‘연대·분산형 회의’로 제시했다. 광주 김대중컨벤션센터와 국립아시아문화전당을 중심으로 한 문화외교 공간, 전남 동부권의 2026 여수세계섬박람회 인프라 등을 연계해 통합특별시 전역을 하나의 국제무대로 활용하겠다는 전략이다.

김 지사는 “부족한 부분은 과감한 혁신으로 채우고, 강점은 글로벌 의제로 승부하겠다”며 “G20 유치를 통해 전남광주통합특별시의 저력을 세계에 증명하겠다”고 밝혔다.

