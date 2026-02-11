'휴민트' 조인성 "액션신? 배우라면 다 하지 않나" [N인터뷰]

장아름 기자 = '휴민트' 조인성이 영화 속 고난도 액션신에 대해 언급했다.
11일 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서는 영화 '휴민트'(감독 류승완) 주연 조인성의 인터뷰가 진행됐다.
'휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기로, '부당거래'(2010) '베를린'(2013) '베테랑'(2015) '모가디슈'(2021) '밀수'(2023) '베테랑2'(2024) 등 작품을 통해 흥행과 완성도를 모두 입증해 온 류승완 감독의 신작이다.
'모가디슈' '밀수'에 이어 류승완 감독과 세 번째 작품을 함께 하게 된 조인성은 극 중 대한민국 국정원 요원 조과장 역을 맡았다. 조과장은 위험한 상황에서도 날카로운 직관과 판단력으로 성공적인 작전을 수행하는 인물로, 처음으로 정보원을 잃은 후 냉혹한 임무와 인간적인 선택 사이에서 갈등한다.
이날 자리에서 조인성은 류승완 감독의 연출과 시너지를 낸 액션신에 대해 "매일같이 버겁다"며 "매 순간 매 순간 굉장히 힘들다"고 답했다. 이어 "하지만 어쨌든 선택을 한 것"이라며 "액션 배우를 꿈꿔온 적도 없고 액션이 있으니까 하는 것이지 어떤 큰 뜻을 갖고 있는 것은 아니다, 그 안에서 충실히 할 뿐"이라고 털어놨다.
조인성은 류승완 감독과의 액션신 작업에 대해서는 "액션은 잘 모른다"며 "그런데 내가 그렇게 잘 해냈는지도 잘 모르겠다, 액션은 다 하는 거 아닌가?"라고 말해 취재진의 원성을 샀다. 이에 조인성은 "그냥 다른 배우들도 다 하던데"라며 "내 액션 연기가 특별하다고 생각해 본 적이 없다"고 해명했다.
또한 조인성은 "액션 영화를 보면서도 '액션이 죽인다'고 느껴본 적이 없다, 퀄리티를 따지는 눈은 없다"며 "'그냥 그런가 보다' 하기 때문에 뭔가 더 좋다고 자체적으로 평가하지 않는다"고 강조했다. 그러면서 "류승완 감독님이 우리나라에서 액션신으로는 최고라고 생각하는데 그런 감독님께서 잘한다고 하시니까 감사하다 했던 것이지 다 하는 건데 내가 특별할 게 뭐가 있나 싶다"며 "같이 작업하신 분 만족도가 그렇다면 '감사하다' 하는 것"이라고 덧붙였다.
한편 '휴민트'는 이날 개봉했다.
<뉴스1>
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지