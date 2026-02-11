'휴민트' 조인성 "액션신? 배우라면 다 하지 않나" [N인터뷰]

장아름 기자 = '휴민트' 조인성이 영화 속 고난도 액션신에 대해 언급했다.

11일 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서는 영화 '휴민트'(감독 류승완) 주연 조인성의 인터뷰가 진행됐다.

'휴민트' 조인성. NEW

'휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기로, '부당거래'(2010) '베를린'(2013) '베테랑'(2015) '모가디슈'(2021) '밀수'(2023) '베테랑2'(2024) 등 작품을 통해 흥행과 완성도를 모두 입증해 온 류승완 감독의 신작이다.

'모가디슈' '밀수'에 이어 류승완 감독과 세 번째 작품을 함께 하게 된 조인성은 극 중 대한민국 국정원 요원 조과장 역을 맡았다. 조과장은 위험한 상황에서도 날카로운 직관과 판단력으로 성공적인 작전을 수행하는 인물로, 처음으로 정보원을 잃은 후 냉혹한 임무와 인간적인 선택 사이에서 갈등한다.

이날 자리에서 조인성은 류승완 감독의 연출과 시너지를 낸 액션신에 대해 "매일같이 버겁다"며 "매 순간 매 순간 굉장히 힘들다"고 답했다. 이어 "하지만 어쨌든 선택을 한 것"이라며 "액션 배우를 꿈꿔온 적도 없고 액션이 있으니까 하는 것이지 어떤 큰 뜻을 갖고 있는 것은 아니다, 그 안에서 충실히 할 뿐"이라고 털어놨다.

조인성은 류승완 감독과의 액션신 작업에 대해서는 "액션은 잘 모른다"며 "그런데 내가 그렇게 잘 해냈는지도 잘 모르겠다, 액션은 다 하는 거 아닌가?"라고 말해 취재진의 원성을 샀다. 이에 조인성은 "그냥 다른 배우들도 다 하던데"라며 "내 액션 연기가 특별하다고 생각해 본 적이 없다"고 해명했다.

또한 조인성은 "액션 영화를 보면서도 '액션이 죽인다'고 느껴본 적이 없다, 퀄리티를 따지는 눈은 없다"며 "'그냥 그런가 보다' 하기 때문에 뭔가 더 좋다고 자체적으로 평가하지 않는다"고 강조했다. 그러면서 "류승완 감독님이 우리나라에서 액션신으로는 최고라고 생각하는데 그런 감독님께서 잘한다고 하시니까 감사하다 했던 것이지 다 하는 건데 내가 특별할 게 뭐가 있나 싶다"며 "같이 작업하신 분 만족도가 그렇다면 '감사하다' 하는 것"이라고 덧붙였다.

한편 '휴민트'는 이날 개봉했다.

