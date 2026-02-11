제니, '200억 건물주' 됐다…"전액 현금 거래" 추정

이재훈 기자 = K-팝 간판 걸그룹 '블랙핑크' 멤버 겸 솔로가수 제니가 한남뉴타운 인근 건물을 200억원에 매입한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

11일 한국경제TV가 투자은행(IB) 및 부동산 업계를 인용한 보도에 따르면, 제니는 지난해 5월 서울 용산구 동빙고동 소재 건물을 200억원에 매수했다.

해당 매체는 제니가 같은 해 12월 건물 소유권 이전을 마쳤고, 등기부 등본상 별도의 근저당권이 설정되지 않은 점을 감안해 전액 현금 매입이라고 추정했다.

지난 1970년 준공된 해당 건물은 동빙고동에서도 대사관저가 밀집한 북쪽 지역에 자리했다. 이 건물 역시 주한 이라크 대사관으로 사용됐었다. 현재는 명도를 마친 것으로 전해졌다. 특히 인근은 한남뉴타운 재개발, 용산공원 조성, 미군 반환 용지 개발 등과 맞물려 향후 가치 상승이 예상된다.

대지면적 595㎡, 연면적 551.08㎡, 지하 1층~지상 2층 규모로, 평당 가격은 1억1100만원 수준이다.

'영앤리치' 제니는 과감한 부동산 투자로 알려졌다. 지난해에는 자신이 설립한 독립레이블 '오드 아틀리에(OA)' 사무실을 위해 한남동 신축빌딩을 통으로 임대했다. 월 임대료만 6000만원 이상인 것으로 알려졌다.

지난 2023년에는 UN빌리지에 위치한 고급빌라 '라테라스 한남'을 50억원에 전액 현금 매입, 전입신고를 완료했다.

한편 블랙핑크는 오는 27일 미니 3집 '데드라인'을 발매한다.

