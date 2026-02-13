“자리 40석 가방이 차지”…광화문 스벅은 승무원들 짐 보관소가 되었다 [수민이가 화났어요]

주한 미국대사관 인근에 위치한 광화문 지역 스타벅스에 오전마다 ‘가방 전쟁’이 벌어지고 있다. 승무원 비자 면접을 보러 온 항공사 신입 승무원들이 매장을 사실상 짐 보관 장소처럼 사용하면서다.

10일 연합뉴스에 따르면 전날 오전 7시쯤 해당 매장 한쪽 홀 좌석의 80%에 해당하는 30∼40석에는 사람이 아닌 가방만 놓여 있었다. 가방 주인들은 한 국적 항공사 신입 승무원들로, 인근 미 대사관에서 면접을 치르는 동안 자리를 비운 것으로 전해졌다.

승무원 가방으로 가득 찬 광화문 주한 미국 대사관 인근 스타벅스 매장 모습. 연합뉴스

매장 점장은 “30명이 와서 음료는 5∼10잔을 시킨 뒤 가방만 두고 다 나갔다가 (면접이 끝난) 2시간 후 돌아온다”며 “직원들 말로는 최근에만 최소 5번을 왔다고 한다”고 말했다.

점장은 또 “다른 고객을 위해 ‘치워달라’고 하자 ‘주문도 했는데 왜 그러느냐’고 하더라”고 토로했다.

미 대사관은 테러 위험을 이유로 캐리어 등 대형 가방의 반입을 제한하고 있다. 그럼에도 승무원들이 짐을 지참한 채 온 것은 근무 외 시간에도 규정된 복장과 소지품을 갖추도록 하는 항공사 문화의 영향으로 보인다.

통상 기업 단체 비자 면접의 경우 버스를 대절해 수하물을 보관하도록 지원하기도 한다. 해당 항공사는 최근 이런 지원을 중단한 것으로 알려졌다.

서울의 한 스타벅스 매장의 모습. 연합뉴스

항공사 신입 승무원들로 인한 매장의 피해 사례가 알려지자 항공사 측은 “불편을 드려 죄송하다”며 “이런 일이 반복되지 않도록 직원 대상 안내와 교육을 강화하겠다”고 밝혔다.

스타벅스 관계자는 “장시간 좌석을 비울 경우 소지품 도난·분실 위험이 있으니 짐을 챙겨 이동해 달라고 안내하고 있다”고 말했다.

스타벅스에서는 책상형 컴퓨터나 프린터를 설치하거나 독서실 칸막이를 세워 다른 이용객에게 불편을 주는 사례도 이어지고 있다.

이에 스타벅스는 전국 매장에 “개인용 데스크톱 컴퓨터를 비롯해 프린터·칸막이·멀티탭 등 총 4가지 제품의 사용을 제한한다”는 공지를 보낸 바 있다.

