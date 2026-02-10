“성폭력 가해자 안희정, 공적 활동 중단하라”…여성단체 규탄

비서를 성폭행해 실형을 산 안희정 전 충남지사가 최근 8년 만에 정치 행사에 모습을 드러내자 여성단체가 “성폭력 개하자는 공적·정치적 활동을 당장 멈추라”고 규탄했다.

대전여성단체연합은 10일 성명을 내고 “권력형 성폭력 범죄가 명백히 인정된 성폭력 가해자가 최근 정치행사에 참석해 공적 영역에 모습을 드러낸 것에 대해 깊은 분노와 우려를 표한다”고 밝혔다.

안희정 전 충남지사가 지난 7일 박정현 부여군수 출판기념회에 참석해 기념사진을 찍고 있다. 세계일보 자료 사진

안 전 지사는 지난 7일 박정현 부여군수의 출판기념회에 참석했다. 박정현 군수는 안 전 지사의 도지사 시절 정무부지사를 지낸 인연이 있다. 안 전 지사는 이해찬 전 국무총리의 장례식장을 찾아 조문한 데 이어 이날 행사장을 찾아 박 군수를 격려하고 기념사진을 촬영하는 등 8년 만에 공식 활동을 재개하는 모습을 보였다.

박 군수는 이날 안 전 지사를 향해 “사실상 저를 정치하게 만든 사람”이라며 감사 인사를 전했다. 일부 참석자는 안 전 지사에 “동지”라고 부르며 반가워했다.

여성단체연합은 “이 행사에서 더불어민주당 소속 정치인들이 ‘우리 안동지 반갑고 기쁘다’는 등 가해자를 두둔하고 추켜세웠다”며 “안희정은 법원으로부터 권력형 성폭력 범죄가 명백히 인정된 성폭력 가해자”라고 지적했다.

이어 “성폭력 피해자의 고통과 사회적 책임을 외면한 채 아무 일도 없었다는 듯 공적 공간에 복귀하려는 시도는 우리 사회가 어렵게 쌓아온 성폭력 인식과 책임 기준을 훼손하는 행위”라며 “국민을 대표한다는 정치인들이 가해자를 옹호하고 복귀를 용인하는 것은 권력이 서로를 비호하는 카르텔에 다름없다”고 질타했다.

그러면서 “성폭력 가해자는 공적 활동을 당장 중단하고 정치권과 관련 단체는 더 이상 발언의 장을 제공하지 말고 행사 참여를 배제하라”며 “우리는 성폭력에 대한 책임과 사회적 기준이 무너지는 것을 켤코 좌시하지 않을 것”이라고 경고했다.

박정현 부여군수는 6·3 지방선거에서 초대 대전·충남통합특별시장에 출마할 예정이다.

