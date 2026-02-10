aT, 설맞아 소외 이웃에 나눔 실천

한국농수산식품유통공사(aT)는 10일 설 명절을 맞아 지역사회의 소외된 이웃들에게 따뜻한 나눔을 실천하기 위해 전남도장애인종합복지관과 나주시 노인복지관을 방문해 후원금을 전달했다고 밝혔다.

홍문표 사장은 이날 장애인종합복지관에서 열린 화합행사 남도누리 어울림한마당에 참여해 나주배와 우리쌀로 만든 빵 등 특식을 직접 배식하며 장애인들에게 따뜻한 마음을 전달했다. aT는 이날 지역 장애인을 위한 지속적인 기부와 자원봉사 활동에 대한 공로를 인정받아 복지관으로부터 자원봉사 우수기관 현판을 수여받았다.

이번 기부금은 aT에서 2025년 7월부터 본사 및 11개 전국 지역본부에 설치된 사랑의 모금함을 통해 모금된 것으로, 임직원들의 자발적인 참여로 이루어졌다는 점에서 더욱 의미가 깊다.

aT는 중소벤처기업부 주관 공공기관 동반성장평가 4년 연속 최우수 등급과 보건복지부·한국사회복지협의회 주관 지역사회공헌 인정기관 7년 연속 선정 등 다양한 ESG 성과를 거두며 사회적 가치 실현에 앞장서는 기관으로 인정받았다. ESG는 환경(Environmental),사회(Social),지배구조(Governance)의 영문 첫 글자를 조합한 단어로 기업 경영에서 지속가능성을 달성하기 위한 3가지 핵심 요소를 말한다.

홍문표 aT 사장은 “공사는 앞으로 우리 사회 곳곳에 계신 어려운 이웃들을 지원하기 위한 사회적 책임을 다할 것이며, 함께하는 사회를 만들어 가기 위해 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지