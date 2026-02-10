태진아 치매 아내, 상태 악화됐다…'중증 진단'에 오열

트로트 가수 태진아의 아내 이옥형 씨의 치매 상태가 다시 악화되고 있는 것으로 알려졌다.

9일 방송된 TV조선 가족 예능물 '조선의 사랑꾼'에선 태진아가 치매 아내를 위해 눈물 어린 치료에 돌입하는 모습이 그려졌다.

태진아. 사진=TV조선 '조선의 사랑꾼' 캡처

해당 영상에서 태진아는 아내의 현재 상태를 알기 위해 그녀와 치매 병원을 찾았다.

2년 전 설날 디너쇼에서 치매로 기억을 잃어가는 아내와 무대에 함께 올랐던 태진아는 "나를 천천히 잊어버렸으면 좋겠다"고 바랐다.

그 2년 후 전문의는 "지금 아내분은 중증 치매 상태"라고 진단했다. "어떤 의미 있는 커뮤니케이션을 하지 못한다"는 것이다.

그러면서 "중증 환자 치료 중에 회상 치료라는 게 있다"고 설명했다. 과거의 기억을 떠올릴 수 있는 곳으로 함께 떠나라는 제안이다.

태진아는 아내와 함께 미국 뉴욕으로 떠났다.

"옛날에 기억했던 곳에 가서 동영상을 찍어오려고 한다"라며 홀로 미국 뉴욕으로 향했다.

태진아는 1980년대 초반 뉴욕에서 살았다. 행상 등을 하며 어렵게 살던 그는 아내를 만나 안정을 찾았다고 했다.

이옥형 씨는 약 6년 전 치매 증상을 보였고 이후 중증 치매가 됐다. 작년 초 상태가 호전되고 있다고 알려졌으나, 다시 악화 증상을 보인 것으로 전해졌다.

태진아는 2023년 10월 말 아내를 위해 쓴 '당신과 함께 갈 거예요'를 발매했다. 태진아가 작사하고, 아들 이루가 작곡했다. 태진아가 37년 전 히트곡 '옥경이' 이후 아내를 생각하면서 부른 두 번째 노래다.

<뉴시스>

