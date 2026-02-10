트와이스 모모, 이렇게 섹시해? 파격 드레스 자태 [N샷]

트와이스 모모가 도발적인 매력을 뽐냈다.

모모는 9일 인스타그램에 "미사모 리스닝 파티"라면서, 트와이스 유닛 미사모(미나, 사나, 모모) 활동 사진을 올렸다.

트와이스 모모 인스타그램

트와이스 모모 인스타그램

모모의 새로운 매력을 볼 수 있는 사진이다. 긴 검은 드레스로 우아하면서 시크한 매력을 뽐낸 것. 특히 등과 옆구리를 과감하게 노출한 독특한 디자인의 드레스로 섹시한 분위기를 연출해 눈길을 끈다.

한편 모모는 지난 4일 미사모의 일본 정규 1집 앨범 '플레이'를 발표했다. '플레이'는 지난 2023년 7월 데뷔 앨범 '마스터피스'(Masterpiece)와 미니 2집 '오트 쿠뛰르'(HAUTE COUTURE)로 이어지는 3부작의 대미를 장식한다.

트와이스 모모 인스타그램

미사모는 트와이스의 유일한 유닛 그룹으로 지난 2023년 7월 일본에서 정식 데뷔했다. 일본인 멤버 미나, 사나, 모모로 구성됐으며, 데뷔와 동시에 발매한 미니 1집 '마스터피스'는 일본 내에서 초동 판매량(발매 후 일주일간 판매량) 15만 4880장을 기록하면서 그해 오리콘차트에서 발매된 여성 아티스트 중 최다 초동 판매량을 기록했다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지