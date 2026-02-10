정은지, 최진혁에 선긋기…"내 건강은 내가 알아서 할게"

그룹 에이핑크 정은지가 배우 최진혁과 썸에 선을 그었다

9일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 데뷔 15주년을 맞이한 에이핑크가 게스트로 출연했다.

그룹 에이핑크 정은지가 9일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에 출연해 배우 최진혁과 썸에 선을 그었다. 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 화면 캡처

이날 정은지는 최진혁과의 썸에 대한 속내를 밝혔다.

정호철이 "최진혁은 요즘 잘 지내냐"고 묻자 정은지는 "이 프로그램 이후로 방송에 나가기만 하면 계속 그 얘기가 나온다"고 난처해했다.

앞서 정은지는 지난해 드라마 '낮과 밤이 다른 그녀' 홍보차 짠한형에 출연했다가 최진혁과 열애설에 휩싸인 바 있다.

당시 정은지가 신동엽에게 "오빠가 짠한형 10년 했으면 좋겠다. 건강하세요"고 하자 최진혁이 뜬금없이 "너나 건강해"라고 말한 것.

이에 대해 신동엽은 "(당시 최진혁이) 은지에 대한 어떤 따뜻한 마음이 있었나보다. '너나 건강해'라고 했다"며 분위기를 띄웠고, 정호철은 "건강 플러팅 설��다"고 거들었다.

그러자 정은지는 "내 건강은 내가 알아서 하겠다. 최진혁한테 즐기지 말라고 짜증 난다고 했다"고 말했다.

이후 신동엽은 멤버들이 자리를 비우자 "진혁이는 어디가 그렇게 싫은거냐"고 질문해 웃음을 자아냈다.

정은지는 "쇼츠 각이냐. 싫어한 적 없다"고 받아쳤다. 그러면서 "진혁 오빠는 너무 착한데 이상하다. 안 그래도 조만간 '낮과 밤이 다른 그녀' 팀 만나기로 했다"고 말했다.

