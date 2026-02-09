포항시의회 의원연구단체 ‘바람길’, 최종보고회 개최

포항시의회 의원연구단체 ‘바람길’은 지난 6일 오후 시의회 3층 회의실에서 ‘포항시 신재생에너지 정책과 해상풍력 모델 구축 연구용역’의 최종보고회를 개최했다고 9일 밝혔다 .

연구단체 소속 의원, 포항시 관계 공무원, 용역 수행기관 관계자 등이 참석한 이날 보고회에서는 기후 위기 대응을 위한 포항시의 선도적인 해상풍력 모델 구축과 에너지 전환 과정에서 발생할 수 있는 어업인과의 갈등 해소 방안 모색에 중점을 두고 6개월간 진행된 연구용역의 성과를 공유하고 최종 점검하는 시간을 가졌다.

포항시의회 의원연구단체 ‘바람길’은 지난 6일 오후 시의회 3층 회의실에서 ‘포항시 신재생에너지 정책과 해상풍력 모델 구축 연구용역’의 최종보고회를 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항시의회 제공

보고회는 ▲국내외 해상풍력 정책 동향 분석 ▲포항시 해역(남구·북구)별 어업 특성 및 예상 피해 분석 ▲어업인 인터뷰 및 전문가 의견 수렴 결과 ▲해상풍력과 수산업의 공존 모델 및 주민 이익 공유 방안 등이 주요 결과로 제시됐다.

특히 연구팀은 포항 남구(구룡포·장기)와 북구(송라·청하·흥해)의 지형적 특성과 주력 어종의 다름을 고려해 북구 지역은 정치망 및 복합양식업의 피해를 최소화하는 입지 검토를, 남구 지역은 높은 어업 밀도에 따른 조업 경로 단절 및 소음 피해 대응 방안이 필요함을 강조했다.

또한, 최근 정부의 ‘해상풍력 인프라 확충 및 보급 계획’에 발맞춰 영일만항을 해상풍력 지원 항만으로 활용하는 방안과 지역 주민이 사업에 참여해 수익을 공유하는 ‘바람소득(에너지 연금)’ 표준 모델 도입에 대한 제언도 이어졌다.

김영헌 대표 의원은 “이번 연구는 단순한 신재생에너지의 보급을 넘어 포항의 근간인 수산업과 해상풍력이 어떻게 조화롭게 공존할 수 있을지에 대한 깊은 고민의 결과”라며 “보고회에서 제시된 다양한 정책 제언들이 시정에 적극 반영돼 포항시가 탄소중립 실현과 지역 경제 활성화라는 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있도록 의회 차원에서도 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지