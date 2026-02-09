조슈아, 美 '슈퍼볼' 깜짝 등장 "NFL 공식 초청"

그룹 '세븐틴' 멤버 조슈아가 북미 최대 스포츠·대중문화 이벤트인 슈퍼볼(Super Bowl)에 참석했다.
소속사 플레디스 엔터테인먼트 등에 따르면, 조슈아는 8일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타클래라 리바이스 스타디움에서 열린 미국 프로풋볼(NFL) 제60회 슈퍼볼에 깜짝 등장했다.
그는 존 본 조비(Jon Bon Jovi), 트래비스 스콧(Travis Scott), 켄달 제너(Kendall Jenner) 등 글로벌 스타들과 함께 미국 프로풋볼리그 측으로부터 공식 초청을 받아 이 자리에 함께하게 됐다.
슈퍼볼은 미국의 4대 프로 스포츠 중 하나인 프로풋볼의 결승전이다. 매년 1억 명 이상이 지켜볼 만큼 막강한 영향력을 자랑하고 있다.
최근 '제68회 그래미 어워즈'에서 최고 영예인 '올해의 앨범상'을 수상한 라틴 팝 슈퍼스타 배드 버니(Bad Bunny)가 하프타임 쇼를 장식하고, 미국의 전설적인 록밴드 '그린데이(Green Day)'가 오프닝 무대에 올랐다.
조슈아는 미국 럭셔리 패션 브랜드 톰 브라운(Thom Browne) 의상을 착용해 편안하고 클래식한 매력을 발산했다.
외신의 관심도 뜨거웠다. 미국의 대표적인 엔터테인먼트 매체 더 할리우드 리포터(The Hollywood Reporter), 패션 매거진 코스모폴리탄(COSMOPOLITAN), 틴 보그(Teen Vogue) 등이 조슈아의 슈퍼볼 참석 소식을 발 빠르게 전했다.
조슈아는 톰 브라운의 초대로 지난 6일 미국 리전 오브 아너(Region of Honor) 미술관에서 진행된 GQ 볼(GQ Bowl) 패션쇼에도 참석했다. GQ 볼 패션쇼는 '슈퍼볼 위크'에 열리는 패션 행사로, 매년 유명 패션 디자이너와 협업해 풋볼 테마의 런웨이를 선보인다. 조슈아는 최근 골든글로브에서 수상한 가수 겸 배우 테야나 테일러(Teyana Taylor), 유명 래퍼 겸 배우 퀸 라티파(Queen Latifah) 등과 어깨를 나란히 했다.
조슈아는 최근 북미 주요 이벤트에 잇따라 초대돼 높은 글로벌 위상을 보여주고 있다. 지난달에는 제83회 골든글로브에 참석해 스포트라이트를 받았다.
