국힘 지선 인물난… 주요 단체장 출마 ‘뒷짐’

6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘의 고민이 깊어지고 있다. 장동혁 대표의 재신임 투표 제안을 계기로 당 내홍은 잠시 소강상태에 접어들었지만, 주요 광역단체장 선거 주자들이 나서지 않으면서 인물난을 겪고 있어서다. 특히 최대 승부처로 꼽히는 수도권과 부산의 후보군은 조용한 가운데 보수 텃밭으로 여겨지는 대구·경북(TK)에만 출마 희망자들이 쏠리며 과열 경쟁이 벌어지는 형국이다.

국민의힘 장동혁 대표가 9일 국회에서 열린 의원총회에서 잠시 생각에 잠겨 있다. 연합뉴스

9일 정치권에 따르면 이날까지 국민의힘 소속으로 서울시장, 경기지사, 부산시장 출마를 공식화한 주자는 단 한 명도 없다. 서울시장 선거의 경우 더불어민주당에선 박홍근·서영교·박주민·전현희·김영배 의원과 정원오 성동구청장이 출사표를 던졌고, 김형남 전 군인권센터 사무국장도 당 소속으로 예비후보 등록을 마쳤다. 국민의힘에서는 현역인 오세훈 서울시장을 포함해 나경원·신동욱·안철수 의원과 윤희숙 전 의원 등의 이름만 거론되는 수준이다.



반면 대구시장 후보를 놓고는 국민의힘 내부 경쟁이 치열하다. 주호영 국회부의장과 윤재옥·추경호·최은석 의원이 공식 출마 선언을 했고, 유영하 의원도 조만간 출마 계획을 발표할 예정이다. 이재만 전 동구청장도 출마 선언 후 예비후보로 뛰고 있고, 추가로 이진숙 전 방송통신위원장의 출마 가능성도 제기되고 있다. 경북지사 선거에도 3선에 도전하는 이철우 현 지사와 최경환 전 경제부총리, 김재원 최고위원, 이강덕 포항시장 등이 출마 선언을 마친 상태다.



국민의힘 한 수도권 의원은 “중앙당과 수도권 시·도당에서는 인재 영입을 위해 백방으로 뛰어다니고 있는데 안방인 TK에서는 중진들이 서로 자리를 차지하려고 경쟁하고 있는 아이러니”라며 “선당후사의 풍토가 사라진 것 같아 씁쓸하다”고 말했다.

