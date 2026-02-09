與 비당권파, ‘전준철 특검 추천’ 십자포화… 정청래 “대단히 죄송”

더불어민주당 지도부 내 비당권파는 9일 정청래 대표의 면전에서 ‘2차 종합특검’ 특별검사 후보로 전준철 변호사가 추천된 데 대해 가시 돋친 발언을 쏟아냈다. 정 대표는 정 변호사 추천을 ‘인사 검증 실패’에 따른 ‘사고’로 규정하며 “대단히 죄송하다”고 고개를 숙였다.

더불어민주당 정청래 대표가 9일 서울 여의도 국회에서 열린 당 최고위원회에서 모두발언을 하고 있다. 연합뉴스

민주당 이언주 최고위원은 국회에서 정 대표 주재로 열린 당 회의에서 “전 변호사는 김성태 전 쌍방울그룹 회장의 변호인으로, 김 전 회장을 위해 이재명 대통령을 끌어들여 재판까지 받게 만든 인물”이라고 쏘아붙였다.

이 최고위원은 “그를 특검 후보로 추천했다는 것은 단순 실수로 치부할 수 없는 뼈아픈 실책”이라며 “우리 당과 대통령에게 심각한 정치적 부담을 주는 행위였으며, 제2의 체포동의안 가결과 다름없다”고 직격탄을 날렸다. 전 변호사 추천은 이 대통령이 현역 의원이자 당대표일 때, 그에 대한 두 번째 체포동의안이 가결돼 영장실질심사가 진행됐던 것에 맞먹는 일이라고 주장한 것이다.

황명선 최고위원은 전 변호사 추천을 “분명한 사고다. 변명으로 덮을 수 있는 일이 아니다”라고 거들었다. 황 최고위원은 “마치 별일 아닌데 예민하게 반응한다는 식의 물타기 역시 용납될 수 없다”며 “정중하고 진솔한 사과가 필요하다”고 했다. 또 “지난 몇 개월 동안 당이 대통령을 돕기보다 부담을 주고 때로는 대통령을 외롭게 만든 순간이 적지 않다”며 “다시는 이런 기막히고 부끄러운 일이 반복되지 않도록 실효성 있는 재발 방지책을 마련할 것”이라고 했다.

전 변호사 추천을 주도한 것으로 알려진 친청(친정청래)계 이성윤 최고위원은 “소통이 부족했음을 느낀다”며 “좀 더 세밀하게 살피지 못한 데 대해 유감스럽게 생각하고 앞으로 더 세삼하게 살피겠다”고 했다. 다만 “전 변호사를 추천함으로써 마치 있지도 않은 정치적 음모와 의혹이 확산하는 데 대해 매우 안타깝게 생각한다”고 항변했다.

이와 관련, 정 대표는 “당에서 벌어지고 있는 모든 일의 책임은 당대표인 저에게 있다”고 했다. 그는 특검 후보 추천이 당내 기구인 인사추천위원회를 통해 이뤄지지 않은 그간의 관행이 이번 사태를 불러온 원인이라면서 “인사 사고를 막도록 시스템을 정비하겠다”고 했다. 아울러 “심려를 끼쳐 드렸던 점에 대해서 대단히 죄송하다고 사과드린다”고 했다.

더불어민주당 황명선 최고위원(가운데)이 9일 서울 여의도 국회에서 열린 당 최고위원회의 종료 직후 이성윤 최고위원(왼쪽)을 바라보며 전준철 변호사를 특검 후보로 추천한 데 대해 제대로 사과할 것을 요구하고 있다. 뉴시스

비당권파의 불만은 쉽게 가라앉지 않을 기세다. 회의 종료 직후 황 최고위원은 이성윤 최고위원을 향해 “전준철 대변인처럼 얘기하면 되나”라고 일갈했다.

조국혁신당과의 합당 문제도 살아있는 갈등의 불씨다. 강득구 최고위원은 혁신당 조국 대표가 합당 관련 공식입장을 13일까지 밝힐 것을 민주당에 요구한 점을 도마에 올렸다. 그는 “우리 당은 합당 논의를 공식적으로 시작하지 않았다”며 “정치적 도를 넘어도 훌쩍 넘었다”고 조 대표를 비판했다. 아울러 “조 대표가 시한을 정했다 하더라도 민주당이 원칙대로 하겠다는 점을 분명히 말한다”고 했다.

민주당은 10일 의원총회를 열어 합당 관련 당내 의견을 수렴할 예정이다. 비당권파를 중심으로 합당에 부정적이어서 격론이 불가피할 전망이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지