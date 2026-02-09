“아이들을 보호해야” 체코도 미성년자 SNS 금지 가세

체코 정부가 15세 미만 어린이와 청소년의 사회관계망서비스(SNS) 사용을 금지하는 방안을 추진하겠다고 밝혔다.

사진=게티이미지뱅크

로이터통신 등에 따르면 안드레이 바비시 체코 총리는 8일(현지시간) 자신의 소셜미디어에 올린 영상에서 “전문가들이 소셜미디어가 아이들에게 엄청나게 해롭다고 한다. 우리는 아이들을 보호해야 한다”며 “15세 미만 SNS 금지에 찬성한다”고 말했다.

카렐 하블리체크 부총리는 CNN 프리마뉴스에 출연해 정부가 관련 법안을 진지하게 검토 중이며 결정되면 올해 안에 법안을 의회에 제출할 것이라고 전했다.

지난해 12월 호주가 미성년자 SNS 사용을 차단한 이후 유럽에서 비슷한 법안을 마련했거나 검토 중인 나라는 영국·프랑스·독일·스페인 등 10개국을 넘었다.

유럽 각국의 미성년자 SNS 규제는 최근 페드로 산체스 스페인 총리와 엑스(X·옛 트위터) 소유주 일론 머스크가 충돌하면서 유럽과 미국 사이 정치·이념적 갈등 소재로 떠올랐다.

산체스 총리는 지난 3일 SNS 규제 방안을 발표하며 “소셜미디어 기업들은 우리나라를 포함한 많은 나라들보다 부유하고 힘이 세다. 하지만 그들의 힘과 권력이 우리를 두렵게 해서는 안 된다”고 말했다.

그러자 머스크는 산체스 총리를 가리켜 ‘폭군이자 스페인 국민의 배신자’라며 강하게 비판했다.

블룸버그통신은 미국 기술기업들에 유럽이 북미 다음으로 큰 시장이라며 나이 어린 이용자를 차단하면 소셜미디어 플랫폼들이 커다란 손실을 볼 수 있다고 전했다.

싱크탱크 브뤼헐연구소의 알리시아 가르시아 에레로는 “유럽은 테크 기업들의 핵심 돈줄”이라며 미국이 이 같은 조치를 정치적 문제로 받아들일 것이라고 전망했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지