이번엔 ‘특검 추천’… ‘명·청 갈등’ 재점화

이재명 대통령이 2차 종합특검 후보자로 여당이 ‘불법 대북송금 사건’에서 김성태 전 쌍방울 회장의 변호를 맡았던 전준철 변호사를 올린 데 대해 강한 불쾌감을 표출한 것으로 알려지며 당·청 간 갈등이 재점화하고 있다. 청와대와 여당 지도부 모두 8일 확전을 경계하는 메시지를 냈지만 합당을 둘러싼 갈등에 이어 또다시 충돌이 발생하며 불붙은 내홍설은 쉽사리 진화되지 않을 것으로 보인다.

3대(내란·김건희·채해병) 특검의 미진한 부분과 새로운 의혹을 수사하는 2차 종합특검에 임명된 법무법인 지평 소속 권창영 특검이 6일 서울 중구 소속 법률사무소로 출근해 취재진의 질문을 경청하고 있다. 연합뉴스

청와대는 이 대통령이 2차 종합특검 후보 중 더불어민주당이 아닌 조국혁신당이 추천한 권창영 변호사를 임명한 것과 관련해 이날 언론공지에서 “특검 인선은 여러 요소를 종합적으로 고려한 결정”이라며 “정치적인 해석은 지양한다”고 밝혔다.



특검 후보 추천을 둘러싼 당·청 간 갈등설이 일파만파 커지자 민주당 지도부는 황급히 진화에 나섰다. 정청래 대표는 대변인의 입을 빌려 사과의 뜻을 밝혔다.



박수현 수석대변인은 이날 국회에서 “정 대표는 여러 요소를 종합적으로 고려해 행사된 대통령님의 인사권에 대해 논란이 발생한 데 대해 당의 인사검증 실패로 대통령님께 누를 끼쳐드린 데 대해 죄송하다는 입장을 가지고 있다”고 전했다. 박 수석대변인은 “당에서 추천된 후보자가 윤석열 검찰의 잘못된 점에 저항하고 바로잡으려던 노력을 한 점과 윤석열 검찰총장에게 핍박받은 검사였다고 하더라도, 세밀하게 살피지 못한 것은 검증 실패”라고 밝혔다.

더불어민주당 박수현 수석대변인이 8일 국회에서 현안 관련 기자간담회를 열고 있다. 연합뉴스

전 변호사는 2023년 대북송금 사건 수사 당시 김 전 회장의 1차 변호인단을 맡았다. 김 전 회장은 이화영 전 경기도 평화부지사 등 핵심 증인들에게 술과 연어회 등을 대접하며 “이 대통령에게 불리하게 진술하라”고 회유한 혐의로 수사받고 있다.



새해 들어 여당과 청와대 간 갈등은 이번이 처음이 아니다. 지난달 22일 민주당 정 대표가 조국혁신당에 합당을 제안한 것을 두고도 여당과 청와대 간 갈등이 수면 위로 드러난 바 있다. 정 대표가 청와대와 사전 협의 없이 합당을 추진한 것으로 알려지며 청와대 내부에서도 불만 기류가 감지됐다. 홍익표 청와대 정무수석이 합당 제안 발표 전 사전 연락을 받았다고 밝혔지만, 합당 논의가 이 대통령에게까지 공유되지는 않은 것으로 전해지며 당·청 갈등이 심화하는 양상을 보였다. 정 대표가 의총에서 “합당 제안은 당·청 간 얘기가 된 사안”이라고 주장한 것을 두고도 청와대 내부에서는 ‘왜 대통령을 국회 논의에 끌어들이나’라는 불만이 나오기도 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지