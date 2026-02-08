친명계 이건태 “‘쌍방울 변호인’ 특검 추천한 이성윤, 최고위원직 사퇴하라”

친명(친이재명)계로 분류되는 더불어민주당 이건태 의원은 8일 당 지도부가 2차 종합특검 특별검사(특검) 후보로 이 대통령 대북송금 수사 당시 김성태 전 쌍방울 회장의 변호인인 전준철 변호사를 추천한 것에 대해 정청래 대표 등 당 지도부를 강하게 비판했다. 그는 전 변호사를 추천한 이성윤 최고위원을 향해 사퇴를 요구했다.

이건태 더불어민주당 의원이 8일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 열린 2차특검 추천관련 기자회견에서 발언을 하고 있다. 이 의원은 정청래 대표에게 특검 논란에 대한 감찰을, 이성윤 최고위원에게는 사퇴를 요구했다. 뉴시스

이 의원은 이날 국회 소통관에서 가진 기자회견에서 “김성태의 변호인이었던 전 변호사를 추천한 것은 이 대통령에 대한 배신이며, 민주당 당론에 대한 명백한 반역이다. 이런 결정을 밀어붙인 자가 있다면, 그는 당내 X맨이라 불려도 할 말이 없을 것”이라며 이같이 밝혔다. 이 의원은 그러면서 “이성윤 최고위원은 본인이 추천한 사실을 인정한 이상 책임을 지고 최고위원에서 사퇴하라”고 했다. 앞서 이성윤 최고위원은 자신의 페이스북에 올린 글에서 자신이 전 변호사를 추천했다면서 “불필요한 논란이 일어난 점은 전적으로 저의 책임”이라고 했다.

이 의원은 전 변호사가 ‘쌍방울 대북송금’ 사건으로 기소된 김성태 전 회장의 변호를 맡았던 경력을 문제 삼으며 “쌍방울 대북송금 사건은 특검 수사의 중심에 놓일 가능성이 매우 높은 사안”며 “전 변호사가 특검을 맡았다면, 김성태 회장에 대한 수사는 흐지부지 끝나고, 대북송금 조작기소 의혹의 실체는 영영 덮였을지도 모른다. 국민이 요구한 ‘진상 규명’은 그 순간 물 건너가게 되는 것”이라고 주장했다.

특히 이 의원은 전 변호사가 과거 이성윤 최고위원이 서울중앙지검장으로 재직할 당시 핵심 보직을 맡았던 인물이라는 점을 들면서 “이 최고위원과 정 대표 지도부는 전전 변호사가 김성태의 변호인이었다는 사실을 알면서도 추천했습니까. 이 결정이 국민에게 어떻게 비칠지를 진지하게 고민하셨습니까?”고 했다. 이 의원은 민주당 지도부를 향해 “전 변호사를 민주당이 특검 후보로 추천한 경위를 국민 앞에 투명하게 밝혀달라. 어떤 논의 과정을 거쳤는지 전 변호사가 김성태의 변호인이었음에도 불구하고 왜 특검 후보로 밀어붙였는지를 하나도 숨김없이 공개해야 한다”고 촉구했다. 이어 이 의원은 정 대표를 향해 “이번 사안을 철저히 감찰하고, 책임자를 엄중히 문책해야 한다. 이 사안을 가벼이 덮고 가려 한다면, 그 뒷감당은 온전히 정 대표 본인의 몫이 될 것”이라고 말했다.

