[내일날씨] '서울 아침 -13도' 한파 계속…제주도·전라권에 눈

일요일인 8일에도 서울의 최저기온이 -13도, 강원 철원은 -18도까지 떨어지는 매서운 추위가 이어지겠다.



전국의 아침 최저기온은 -18∼-6도, 낮 최고기온은 -4∼3도로 예보됐다.

서울에 한파주의보가 발령된 6일 서울 종로구 세종로 사거리에서 두꺼운 옷을 입은 시민들이 길을 걷고 있다.

대부분 지역의 아침 기온이 -15∼-5도 수준으로 낮겠고 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠으니 보온에 유의해야겠다.



전국이 대체로 맑겠으나, 충남권은 흐리다가 오전부터 차차 맑아지고 전라권과 제주도는 대체로 흐리겠다.



곳곳에 눈도 내리겠다.



7일부터 이틀간 예상 적설량은 울릉도·독도 10∼40㎝, 제주도 산지 10∼20㎝(많은 곳 30㎝ 이상), 제주도 중산간·동부 5∼15㎝, 제주도 해안(동부 제외) 3∼10㎝, 전북 서해안·남부 내륙, 광주·전남 서부 3∼8㎝(많은 곳 10㎝ 이상), 충남 서해안, 전남 북동부 1∼3㎝, 세종·충남 남부 내륙 1㎝ 안팎, 충북 중남부, 전남 남동부 1㎝ 미만이다.



같은 기간 예상 강수량은 울릉도·독도 10∼40㎜, 제주도 5∼20㎜, 전북 서해안·남부 내륙·광주·전남 서부 5㎜ 안팎, 세종·충남 서해안·충남 북부 내륙, 전남 동부 1㎜ 안팎, 충북 중남부 1㎜ 미만이다.



미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음' 수준을 보일 것으로 예상된다.



바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 2.0∼5.0m, 서해 1.0∼4.5m, 남해 1.5∼4.0m로 예상된다.



다음은 8일 지역별 날씨 전망.

[오전, 오후](최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>



▲ 서울 : [맑음, 맑음] (-13∼-3) <0, 0>



▲ 인천 : [맑음, 맑음] (-13∼-3) <0, 0>



▲ 수원 : [맑음, 맑음] (-13∼-2) <0, 0>



▲ 춘천 : [맑음, 맑음] (-16∼-1) <0, 0>



▲ 강릉 : [맑음, 맑음] (-10∼2) <0, 0>



▲ 청주 : [구름많고 한때 눈 곳, 맑음] (-11∼-2) <60, 0>



▲ 대전 : [구름많음, 맑음] (-11∼-1) <40, 0>



▲ 세종 : [구름많고 한때 눈, 맑음] (-12∼-2) <60, 0>



▲ 전주 : [구름많음, 맑음] (-10∼0) <20, 10>



▲ 광주 : [흐리고 가끔 눈, 흐림] (-8∼0) <80, 30>



▲ 대구 : [맑음, 맑음] (-10∼1) <0, 0>



▲ 부산 : [맑음, 맑음] (-8∼2) <0, 0>



▲ 울산 : [맑음, 맑음] (-9∼1) <0, 0>



▲ 창원 : [맑음, 맑음] (-8∼2) <0, 0>



▲ 제주 : [흐리고 눈, 흐리고 눈] (-1∼3) <70, 60>

<연합>

