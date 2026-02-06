靑 본관서 加 인사 각별 예우…강훈식, ‘최대 60조 규모’ 잠수함 수주 총력전

강훈식 대통령 비서실장은 6일 청와대에서 최대 60조원 규모 ‘캐나다 잠수함 도입 사업’의 입찰·선정 절차를 총괄하는 스티븐 퓨어 캐나다 국방조달 국무장관과 면담했다고 밝혔다. 강 실장은 “녹록지 않은 상황이지만 정부와 기업이 원팀으로 합심해 끝까지 최선을 다하겠다”고 말했다.

강 실장은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 “캐나다 잠수함 사업은 장벽이 높은 선진국 방산 시장의 빗장을 열어야 하는 도전적인 과제”라며 이같이 적었다. 그는 “퓨어 장관을 일주일여 만에 다시 만났다”며 “대한민국과 아랍에미리트(UAE)가 바라카 원전 협력을 통해 ‘형제 국가’가 된 것처럼 이번 사업이 양국을 진정한 파트너로 묶어주는 결정적 계기가 되길 희망하는 마음을 전했다”고 설명했다.

강훈식 대통령비서실장이 6일 청와대 본관에서 스티븐 퓨어 캐나다 국방조달 특임장관을 면담하고 있다. 강 실장 페이스북 제공

캐나다 잠수함 사업의 수주 대상 국가는 현재 한국과 독일 ‘2파전’으로 압축된 상황이다. 강 실장은 최근 전략경제협력 특사 자격으로 직접 캐나다를 찾는 등 잠수함 수주전에 총력을 기울이고 있다. 강 실장은 “많은 분께서 이번 사업 결과를 기대해주시는 것을 잘 알고 있으나 결코 쉽지 않은 상황”이라고 전했다.

강 실장은 “면담 말미에는 ‘팀코리아’의 최종 제안서 작성과 프레젠테이션 시 유의해야 할 실질적인 조언들도 나눴다”며 “오늘 확인한 힌트들을 바탕으로 남은 절차를 철저히 준비하겠다”고 썼다. 이날 면담은 캐나다 외교 사절을 각별히 예우하라는 이재명 대통령의 지시에 따라 청와대 본관에서 진행됐다. 강 실장은 “필립 라포튠 주한캐나다대사는 ‘본관에서의 대화 자체가 지닌 무게와 의미를 잘 안다’며 감사의 뜻을 전했다”고 덧붙였다.

