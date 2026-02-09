판도라 커스텀 주얼리와 함께 빛난 캣츠아이, 제68회 그래미 어워드 무대 눈길

사진=판도라 제공

스타럭스(대표 안종훈)가 전개하는 덴마크 주얼리 브랜드 판도라는 글로벌 앰배서더 캣츠아이(KATSEYE)가 제68회 그래미 어워드 무대에서 커스텀 판도라 주얼리를 착용하고 퍼포먼스를 선보였다고 밝혔다. 이번 무대는 캣츠아이와 판도라의 스타일링을 글로벌 무대에 선보인 상징적인 순간으로, ‘나만의 스토리를 주얼리로 표현하는 판도라’의 메시지를 한층 선명하게 전했다.

캣츠아이는 각 멤버의 개성과 무드에 맞춘 커스텀 스타일링으로 판도라의 주얼리를 감각적으로 레이어링해 완성도 높은 무대 룩을 완성했다.

라라의 ‘타임리스 파베 트리플 로우 링’이 선사하는 세련된 광채를 시작으로, 메간은 ‘앵커 체인 네크리스’로 강렬한 존재감을 드러냈다. 소피아와 윤채는 각각 ‘인그레이버블 오픈어블 하트 태그 펜던트’와 ‘패들락 앤 키 댕글 참’을 활용해 감각적이고 상징적인 포인트를 완성했다.

마지막으로 마농은 ‘판도라 미 스몰 링크 체인 네크리스’로 미니멀한 아름다움을, 다니엘라는 ‘판도라 미 메탈 비즈 & 링크 체인 브레이슬릿’을 통해 세련된 레이어링 스타일을 유감없이 발휘했다.

이번 그래미 어워드 무대 착용은 판도라가 글로벌 문화 및 음악 신에서의 존재감을 확장하는 동시에, 개성과 스토리를 담아내는 주얼리 스타일링의 새로운 영감을 제안하는 의미 있는 순간이 됐다는 게 업체 측 설명이다.

한편, 캣츠아이와 함께한 새로운 미니 참 컬렉션은 국내 판도라 직영 매장 및 면세점, 공식 온라인몰에서 만나볼 수 있다.

