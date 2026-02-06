“롱패딩 입고 나오세요”…강추위 속 미세먼지 ‘나쁨’ [오늘날씨]

금요일인 6일은 전날 밤부터 기온이 큰 폭으로 떨어지며 전국적으로 다시 추위가 이어지겠다. 황사가 유입돼 미세먼지도 ‘나쁨’을 나타낼 전망이다.

서울 종로구 세종대로 사거리에서 두꺼운 옷차림의 시민들이 출근길 발걸음을 옮기고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 -12~2도, 낮 최고기온은 -5~9도로 예보됐다. 불과 하루 사이 기온이 5~10도 급락해 다시 추위가 시작되겠다.

주요 도시 예상 최저기온은 △서울 -8도 △인천 -9도 △춘천 -8도 △강릉 -2도 △대전 -7도 △대구 -2도 △전주 -6도 △광주 -4도 △부산 2도 △제주 3도 등이다.

예상 최고기온은 △서울 -3도 △인천 -5도 △춘천 0도 △강릉 3도 △대전 0도 △대구 5도 △전주 2도 △광주 2도 △부산 8도 △제주 5도 등이다.

바람은 전국 대부분 지역에서 강하게 불겠다. 특히 해안과 강원 산지 등을 중심으로 순간풍속 시속 55㎞ 안팎의 강풍이 예상돼 시설물 관리에 유의해야 한다.

건조한 대기 상태가 이어지는 가운데 미세먼지 농도는 전 권역이 ‘나쁨’으로 예상된다. 수도권은 오전에, 충청권·호남권·제주권은 낮에 ‘매우나쁨’이 예상된다. 초미세먼지(PM-2.5)는 영남권·제주권은 오전에 일시적 ‘나쁨’으로 예보됐다.

강추위는 주말에도 이어질 전망이다. 토요일인 7일 아침 최저기온은 -17∼-3도까지 떨어지고 낮 최고기온은 -5∼5도에 그치겠으며 일요일인 8일은 -18∼-6도와 -4∼3도로 기온이 더 낮을 것으로 예상된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지