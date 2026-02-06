“베트남 처녀 수입하자”…진도군수 발언에 ‘화들짝’ 놀란 광주시장

전남 진도군수가 “스리랑카·베트남 처녀를 수입하자”고 말해 논란이 일고 있다. ‘수입’이라는 단어를 사용하며 여성을 물건 취급했다는 비판이 쏟아지고 있다.

김 군수는 4일 전남 해남문화예술회관에서 열린 ‘광주·전남 행정통합 서남권 타운홀미팅’에 참석해 문제의 발언을 내뱉었다. 김영록 전남지사, 강기정 광주시장과 전남 서부권 9개 시·군 단체장, 주민 약 100명 등이 참석해 광주와 전남의 행정통합에 대한 의견을 나누는 자리였다.

김 군수는 인구소멸 대응책 관련 질의를 하는 과정에서 “스리랑카나 베트남 쪽 젊은 처녀를 수입해 농촌 총각 장가도 보내는 등 특별 대책을 마련해야 한다”면서 “사람이 없는데 산업만 살려서는 제대로 될 수 없다”고 말했다. “사람도 없는데 산업만 살리면 뭐 하냐”고 덧붙이기도 했다.

김희수 진도군수. 목포 MBC 유튜브 캡쳐

김 군수의 발언은 생중계 방송을 통해 그대로 전파됐고 곧장 여론이 들끓었다. 외국인을 수입 대상으로 표현한 것도 모자라 특정 국가를 거론했다는 점에서 더욱 논란이 됐다.

문제의 발언을 접한 강기정 광주시장은 손사래를 치며 “여러 해법이 있을 수 있는데 외국인, 결혼·수입 이건 잘못된 이야기다. 지역에 산업이 있어야 출생률도 인구도 늘어난다. 결국 산업을 키워야 한다”고 말했다.

김희수 전남 진도군수가 4일 해남문화예술회관서 열린 '광주·전남 행정통합 찾아가는 타운홀미팅'에서 “스리랑카나 베트남 젊은 처녀들을 수입해 농촌 총각들 장가보내자”고 말하자 이에 강기정 광주시장이 손사래를 치고 있다. 목포MBC 유튜브

일부 참석자들도 “인구소멸의 심각성과 농어촌 인구 절벽에 대한 절박함이 거친 표현으로 나온 것 같다”면서도 “아무리 그래도 표현이 지나쳤다. 다문화·인권·성인지 감수성이 부족한 발언”이라고 지적했다.

진도군 홈페이지에도 “사람을 물건 취급하는 그런 늙은 인식 가진 분이 무슨 행정이냐”라는 비판 글이 올라와 있다.

논란이 불거지자 김 군수는 사과문을 통해 “노동력 부족이 매우 심각한 농어촌에 외국 노동력을 유입하고 미혼인 농어촌 지역 남성들의 결혼을 장려해 농어촌의 지속 가능성을 높이고자 외국 미혼 여성의 유입을 늘려야 한다는 발언을 하고자 했는데, 발언하는 과정에서 ‘수입’이라는 단어를 잘못 선택해 부적절한 발언을 하는 실수를 했다”며 “본래 의도와는 달리 오해와 불편을 초래할 수 있는 용어였음을 분명히 인식하고 있다”고 했다.

