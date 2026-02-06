“학생은 경쟁 상대 아닌 소중한 자산”…임태희發 ‘대입개혁 4자 실무협의체’ 궤도에

임태희 경기도교육감이 발 빠른 대학입시제도 개편을 위해 제안한 ‘미래 대입개혁 4자 실무협의체’가 조만간 궤도에 오른다. 미래 교육을 향한 근본 혁신을 목표로 구성되는 4자 실무협의체에는 국가교육위원회와 교육부, 대한민국교육감협의회, 한국대학교육협의회가 참여한다.

임 교육감은 5일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “지난주 대한민국교육감협의회에서 교육부 장관님과 전국 시·도 교육감님들이 함께 힘을 모아주기로 했다”며 “이달 말에 실무협의체 구성과 관련해 사전 협의회가 열린다”고 말했다.

그러면서 “미래 대입개혁 4자 실무협의체는 단순한 논의의 장이 아니며 대한민국 교육의 물줄기를 바꾸고 국가 미래의 생존 전략을 짜는 협의체”라고 강조했다.

앞서 임 교육감은 지난달 기관별로 각자의 역할을 분담해 실질적 대입 개혁안을 완성하자며 실무협의체를 제안한 바 있다. 지난해 11월에는 구체화된 ‘미래 대학입시 개혁안’을 제시하기도 했다.

그는 “현재 대입제도는 이미 유효기간이 끝난 평가 방식으로, 친구를 이겨야만 살아남는 상대평가 방식은 이미 대학 현장에서도 신뢰를 잃어가고 있다”고 지적했다.

이어 “이제는 학생 한 명 한 명을 ‘경쟁의 대상’이 아닌 ‘국가의 소중한 자산’으로 바라봐야 한다”며 “이를 위해 대입은 ‘무엇을 얼마나 아는가’를 묻는 암기교육에서 ‘무엇을 할 수 있는가’를 증명하는 절대평가로 전환돼야 한다”고 강조했다.

그러면서 “이것이 현재 경기교육에서 정답 고르기가 아닌 학생의 깊이 있는 사고를 담아내는 인공지능(AI) 서·논술형 평가 시스템을 구축하고 있는 이유”라고 덧붙였다.

임 교육감의 구상에 따르면 협의체 안에서 국가교육위는 중장기적인 방향을 잡고, 교육부는 법령 정비 등 제도적 뒷받침을 맡는다.

시·도교육청은 현장에서 수용 가능한 여러 제도 개선안을 도출하며 대학들은 학생 선발기준과 방법을 논의하는 데 힘을 보태게 된다.

임 교육감은 “대한민국 교육의 거대한 전환점이 될 4자 실무협의체가 신속히 가동될 수 있도록 참여 당국에 다시 한 번 요청드린다”며 “저 또한 교육감으로서 무거운 책임감을 갖고, 대학입시 개혁의 골든타임을 놓치지 않도록 끝까지 최선을 다하겠다”고 다짐했다.

