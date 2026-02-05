미리내집·신통기획·모아주택… 한곳서 만나는 서울 주택정책

미리내집, 신속통합기획, 모아주택 등 복잡한 서울시 주택정책을 풀어주고 주거와 관련한 궁금증을 해결해 주는 전용공간인 ‘서울주택정책소통관’이 5일 중구 서울도시건축전시관에서 문을 연다.



오세훈 서울시장은 4일 “시장 불안을 잠재우기 위해서는 발표만 반복하는 정책이 아닌 실제로 얼마나, 빨리 공급하느냐가 가장 중요하기에 서울시는 그동안 당장 움직일 수 있는 해법부터 차근차근 추진해 왔다”며 “앞으로 소통관을 통해 전달해 주시는 의견을 밑거름 삼아 서울시가 대한민국 주거 정책의 기준을 만들어 가겠다”고 말했다.

서울 중구 서울도시건축전시관의 ‘서울주택정책소통관’ 내부 모습. 뉴시스

소통관은 전시를 통해 주택 마련을 처음 준비하는 신혼부부, 청년부터 정비사업·모아타운 등이 궁금한 시민까지 누구나 주택정책과 실질적인 혜택을 쉽게 이해할 수 있도록 구성됐다. 시 관계자는 “서울주택정책소통관은 그간의 단발적인 정보 제공에서 한 걸음 나아가, 접근성 좋은 시청 인근 도심에 전시 형식으로 주택정책을 집약적으로 안내하고 현장 애로사항을 상시 청취하는 ‘양방향 소통 거점’을 마련하고자 개설하게 됐다”고 설명했다.



소통관 전시는 아이 키우기 좋은 집 ‘미리내집’, 정비사업의 새로운 길 ‘신속통합기획’, 이웃과 함께 만드는 새 동네 ‘모아주택·모아타운’ 순으로 구성됐다. 서울시 캐릭터인 ‘해치와 친구들’이 전시를 안내하는 방식의 대화형 콘텐츠로 꾸며졌으며 자신의 주거 상황에 맞는 정책을 자연스럽게 찾아보고 대화하듯 편안하게 정보를 얻을 수 있다.



미리내집은 신축 아파트 단지를 중심으로 최장 20년까지 안심하고 거주할 수 있으며 자녀 출산 시 우선 매수청구권 등 혜택을 제공하는 서울시의 대표 주거 정책이다. 지난해 첫 공급계획 발표 이후 현재까지 2274호를 공급했다. 신속통합기획은 주민, 전문가, 서울시가 원팀이 돼 복잡한 절차를 단축하고 사업지별 맞춤형 기획으로 정비사업이 빠르게 진행될 수 있게끔 지원하는 공공정비 지원계획이다. 모아주택은 대규모 재개발이 어려운 노후 저층 주거지에서 개별 필지를 모아 공동 개발하는 중·소규모 정비사업이며 모아타운은 모아주택을 블록 단위로 모아 아파트 단지처럼 체계적으로 관리하고 다양한 편의시설을 조성할 수 있는 일단의 지역을 말한다.

