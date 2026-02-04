충남시민사회단체연대회의, 대전·충남 행정통합 반발

대전·충남 행정통합을 둘러싼 논의가 진행 중인 가운데, 충남시민사회단체연대회의가 통합 추진 중단을 촉구하고 나섰다.

충남시민사회단체연대회의가 4일 단국대 천안캠퍼스에서 열린 대전·충남 행정통합 타운홀 미팅 행사장 앞에서 졸속 통합을 중단하라는 성명을 발표했다.

충남시민사회단체연대회의는 4일 단국대 천안캠퍼스 학생극장에서 열린 ‘대전·충남 행정통합 도민의 고견을 청(聽)하다!’ 타운홀 미팅 행사장에서 집회와 함께 성명을 내고 “말 바꾸는 정치가 지역의 미래를 결정하게 할 수 없다”며 “대전·충남 행정통합을 즉각 중단하라”고 주장했다.

이들은 “행정통합 논의가 충분한 숙의 과정 없이 속도전에 치우쳐 진행되고 있다”며 “주민의 삶과 직결된 중대한 결정이 주민 참여 없이 추진되는 것은 민주주의에 대한 정면 부정”이라고 비판했다.

특히 “통합이 지역 균형발전으로 이어질 것이라는 주장과 달리, 중심 도시 쏠림과 지역 내 불균형이 더 심화될 가능성이 크다”며 “주민 삶의 질을 높이는 실질적 정책이 우선돼야 한다”고 강조했다.

충남지역 시민단체 등 30개 단체가 참여하고 있는 연대회의는 △지방선거를 앞둔 졸속 행정통합 추진 중단 △충분한 정보 공개와 시민 참여에 기반한 숙의 과정 보장 △주민투표 등 주민 의사 확인 절차 마련 등을 요구했다.

