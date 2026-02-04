경주 딸 부잣집에… 7번째 아기울음

경북 경주시 한 가정에 일곱번째 자녀가 태어나 화제다.



4일 경주시에 따르면 효현동에 거주하는 강명호(36)·최성귀(35)씨 가정에 일곱째 강미래 양이 태어난 것은 지난해 11월26일이다.

주낙영 경주시장이 4일 경주시 효현동 일곱번째 자녀를 둔 강명호씨 집을 찾아 축하인사를 전한 뒤 아이들과 기념 촬영을 하고 있다. 경주시 제공

이들 부부는 첫째(16)부터 일곱째까지 모두 7명의 딸을 두고 있는 딸 부잣집이다.



주낙영 경주시장은 강씨 가정을 방문해 일곱 번째 자녀 출산을 축하하고 다자녀 가정에 대한 감사와 응원의 뜻을 전했다.



경주시는 이 가정에 출산을 계기로 출산축하금을 비롯해 출산장려금, 첫만남이용권, 부모급여 등 총 8448만원 상당의 출산·양육 관련 지원을 제공한다.



구체적으로는 △출산축하금 20만원 △셋째아 이상 출산장려금 1800만원(월 50만원씩 36개월) △둘째아 이상 첫만남이용권 300만원 △산후조리비 50만원 △출산축하선물(미역 및 지역특산물) △15만원 상당의 육아용품 출산축하박스 등이 포함된다. 또 △부모급여(0∼11개월 월 100만원, 12∼23개월 월 50만원) △아동수당 △어린이집 보육료 및 급·간식비 △초·중·고 교육비와 급식비 지원 등 자녀 성장 단계에 맞춘 지원이 연계된다.

