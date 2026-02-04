검색

“미용실 실습생에서 대기업 직원으로”…실무 중심 폴리텍대학, 9769명 졸업

입력 : 수정 :
윤성연 기자 ysy@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

고용노동부 산하 폴리텍대학은 전국 39개 캠퍼스에서 9769명의 학생이 4일 학위수여(수료)식을 갖는다고 밝혔다.

한국폴리텍대학 졸업생인 최세종씨(왼쪽)과 이동호씨. 고용노동부 제공
한국폴리텍대학 졸업생인 최세종씨(왼쪽)과 이동호씨. 고용노동부 제공

 

한국폴리텍대학은 다양한 배경을 가진 학생들이 사회에 안정적으로 진출할 수 있도록 지원하고 있으며, 국민 누구나 생애주기별로 필요한 직업교육을 받을 수 있도록 돕고 있다. 이번 졸업식에서는 기술 교육을 통해 성공적인 커리어 전환을 이뤄낸 사례들이 주목을 받았다.

 

먼저 구미캠퍼스 인공지능전자과를 졸업한 최세종(27) 씨는 과거 헤어디자이너 실습생에서 기술 인재로 변신에 성공했다. 최 씨는 재학 중 학업과 학생회 활동을 병행하며 역량을 쌓은 끝에 LS전선, 코오롱, 한화이센셜 등 다수의 기업에 합격했으며, 현재는 LS전선에서 근무 중이다. 최씨는 “학교에서 배움이 인생의 방향을 바꿨다”고 말했다.

 

경력 재설계를 위해 춘천캠퍼스 산업설비과에 입학한 이동호(39) 씨의 사례도 눈길을 끈다. 환경안전관리 분야에서 10여 년간 근무했던 이 씨는 재학 2년 만에 에너지관리기능장을 포함, 공조냉동기계기사 등 총 9개의 국가기술자격을 취득했다. 이를 바탕으로 삼양식품 원주공장에 취업한 이 씨는 “실무 중심의 수업과 현장 실습이 성장의 결정적 계기가 됐다”고 말했다.

 

폴리텍대학의 성과는 지표로도 증명되고 있다. 2025년 대학정보공시에 따르면 폴리텍대학의 취업률은 77.9%를 기록했으며, 취업 후 3개월 이상 고용을 유지하는 ‘1차 유지취업률’은 92.4%에 달해 취업의 질적 수준 또한 매우 높은 것으로 나타났다.

 

이철수 한국폴리텍대학 이사장은 축사를 통해 “여러분이 연마한 기술과 열정은 AI 시대의 급격한 변화를 이끌 동력이 될 것”이라며 “기술 자부심을 품고 산업현장의 주역으로 당당히 나아가길 바란다”고 격려했다.

 

한편, 한국폴리텍대학은 오는 3월 중순까지 2026학년도 신입생 모집을 진행한다.


윤성연 기자 ysy@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

신세경 '하트 여신'
  • 신세경 '하트 여신'
  • 나빌레라 사야 '단발 여신'
  • 아이들 미연 '반가운 손인사'
  • 손나은, 뼈말라 몸매 과시…배우미 물씬