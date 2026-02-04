“그런데 그것이 실제로 일어나”…할리우드 스타도 경악한 ‘케데헌’ 성공

할리우드 배우 벤 애플렉과 맷 데이먼이 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’)의 이례적인 흥행성과를 직접 언급해 화제다.

두 배우는 지난달 17일 공개된 미국 팟캐스트 ‘조 로건 익스피리언스(JRE)’에 출연, 넷플릭스의 영화 성과 보너스 지급 구조에 대해 언급했다.

이들은 자신들이 참여한 넷플릭스 영화 제작 경험을 바탕으로, 플랫폼이 공개 후 첫 90일간의 시청 성과에 따라 제작진에게 보너스를 지급하는 방식에 대해 상세히 소개했다. 설명에 따르면 넷플릭스는 성과 기준 달성 시 연봉의 약 20%에 해당하는 보너스를 지급하며, 흥행성과가 높을수록 단계적으로 금액이 상향되는 구조다.

맷 데이먼(오른쪽)과 벤 애플렉. ‘조 로건 익스피리언스(JRE)’ 유튜브 채널 캡처

데이먼은 이 체계가 총 5단계로 구성돼 있다며 “야구의 안타, 2루타, 3루타, 홈런, 그리고 마지막 단계는 만루 홈런(그랜드슬램)”이라고 비유했다. 특히 최고 단계인 5단계 보너스는 넷플릭스 전체 가입자의 110%가 해당 영화를 시청해야 달성 가능한 수준으로 설정돼 있다. 이는 모든 계정 소유자가 영화를 한 번씩 시청하고, 그중 약 10%가 재시청해야 가능한 수치다.

이들은 ‘케데헌’을 대표적인 성공 사례로 언급했다. 데이먼은 “처음 이 조건을 들었을 때는 현실적으로 불가능하다고 생각했다”면서 “그런데 ‘케데헌’이 실제로 그 기준을 충족했다. 이 기록을 달성한 작품은 이 영화가 처음”이라고 말했다.

‘케데헌’은 소니 픽처스 애니메이션이 제작한 액션 판타지 애니메이션이다. 낮에는 세계적인 K-팝 스타로 활동하고 밤에는 악령을 사냥하는 헌터로 변신하는 세 소녀의 이야기를 그린 작품이다. K팝 문화와 한국적 요소를 결합한 독창적인 세계관으로 글로벌 시장에서 큰 반향을 일으켰다.

작품은 공개 이후 단기간에 폭발적인 시청 기록을 세우며 넷플릭스 역대 최다 시청 영화 중 하나로 자리 잡았고, 수록곡 ‘골든(Golden)’은 빌보드 ‘핫 100’과 영국 오피셜 싱글 차트에서 장기간 1위를 기록했다. 해당 곡은 골든글로브 시상식 주제가상을 비롯해 그래미 어워즈의 관련 부문에서도 수상했다.

