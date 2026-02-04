에이피알, 2025년 영업익 3654억원…역대 최대 실적

에이피알은 연결 기준 지난해 영업이익이 3654억원으로 전년보다 197.8% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 4일 공시했다.

매출은 1조5273억원으로 111.3% 증가했다. 순이익은 2904억원으로 169.9% 늘었다. 에이피알의 지난해 영업이익과 매출은 모두 역대 최대다.

에이피알 2025년 경영실적. 에이피알 제공

지난해 해외 매출은 1조2258억원으로 207% 늘었다. 해외 매출이 전체 매출에서 차지하는 비중은 55%에서 80%로 확대됐다. 미국과 일본 등 주요 시장에서 최대 실적을 기록했다. 에이피알 관계자는 “외형 성장과 수익성 개선을 동시에 실현하며 창립 이후 11년 연속 성장을 이어갔고, 영업이익률은 24%를 기록하며 견조한 수익성을 입증했다”고 밝혔다.

지난해 4분기 영업이익은 1301억원으로 전년 동기보다 227.9% 늘었다. 매출과 순이익은 각각 5476억원과 995억원이었다. 4분기 매출도 분기 기준 최대다. 4분기 매출 중에서 해외 매출은 4746억원으로 203% 성장했고, 전체 매출에서 차지하는 비중은 87%까지 확대됐다.

사업 부문별로는 화장품 부문의 성장이 두드러졌다. 화장품 부문 4분기 매출은 4128억원으로 255% 증가했다. 미국과 일본 등 주요 시장을 중심으로 메디큐브 브랜드 수요가 늘었다. 연간 화장품 매출은 1조원을 달성했다.

뷰티 디바이스(기기) 부문도 글로벌 판매 지역과 유통 채널 다변화 전략을 통해4분기 매출 1229억원, 연간 매출 4070억원을 각각 기록하며 성장세를 이어갔다. 에이피알은 올해도 화장품과 뷰티기기를 중심으로 한 글로벌 확장 전략을 지속할 계획이다.

