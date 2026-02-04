부산교육청, 통학로 안전 위해 3년간 236억원 투입

부산시교육청은 학생 안전을 위해 올해 58억원을 투입해 통학로 안전 확보에 나선다고 4일 밝혔다.

부산교육청은 2023년 발생한 초등학생 통학로 사망사건 이후, 교육청 소유의 학교부지를 활용해서라도 안전한 통학로를 확보하겠다는 방침을 세우고 적극적인 개선 사업을 이어오고 있다고 강조했다.

부산시교육청이 학생 안전을 위해 올해 58억원을 투입해 통학로 안전 확보에 나선다. 부산교육청 제공

올해 8개 학교에 16억원을 투입해 화단 철거 등으로 확보한 부지를 통학로 확장에 활용할 계획이다. 또 교육부 특별교부금 5억원을 확보해 수성초 등 13개 학교를 대상으로 미끄럼방지 포장과 어린이보호구역(스쿨존) 문자 도색 등 통학로 환경 개선 사업을 추진한다.

부산교육청은 또 통학 여건이 열악하고 사고 위험이 높은 학교를 중심으로 등·하교 시간대 통학안전지킴이를 배치하고, 스쿨존 교통지도 인력 운영을 위해 녹색어머니회 활동을 지원할 예정이다. 특히 최근 3년간 스쿨존 개선 사업에 135억원, 통학로 안전강화를 위한 교육부 특별교부금 26억원, 학교부지 활용 통학로 개선 사업 57억원 등 총 236억원을 투입해 통학로 개선 사업을 지속적으로 추진해 왔다.

부산교육청은 2023년부터 자체 예산을 활용해 스쿨존 개선 사업비를 부산시에 지원해 왔다. 지난해까지 누적 지원금만 135억원에 달한다. 올해는 28억원을 지원할 계획으로, 부산시는 이를 활용해 통학구역 내 황색 횡단보도 설치, 방호울타리 확충, 불법 주·정차 단속 카메라 설치 등 스쿨존 개선 사업을 추진할 예정이다.

김석준 교육감은 “학생 안전은 어떤 교육 정책보다 우선해야 할 가치”라며 “지속적인 통학로 개선을 통해 학부모가 안심하고 학생들이 안전하게 통학할 수 있는 교육환경을 만들어 가겠다”고 강조했다.

한편 부산교육청은 이달부터 초등학교를 대상으로 통학로 안전 실태조사에 나선다. 조사 결과는 지자체 등 관계기관과 공유하고, 기관 간 협력을 통해 지속적으로 통학로 환경 개선을 추진해나갈 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지