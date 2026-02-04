밸런타인데이 선물은 ‘두쫀쿠’…롯데 등 호텔업계 디저트 상품 선봬

호텔·리조트업체들이 오는 14일 밸런타인데이를 앞두고 디저트 상품을 잇달아 출시하고 있다. 인기몰이 중인 ‘두쫀쿠’(두바이 쫀득 쿠키)부터 하트 모양의 케이크까지 다양하다.

4일 호텔업계에 따르면 롯데호텔앤리조트 시그니엘 서울은 다음 달 14일까지 스페셜 케이크 ‘투 마이 발렌타인’ 3종을 판매한다.

이중 홀 케이크 ‘라무르’(L'Amour)는 두쫀쿠를 재해석한 상품이다. 피스타치오와 바삭한 카다이프를 더해 고급스러운 식감과 풍미를 구현했다. 피스타치오와 설탕을 카라멜라이징해 갈아 만든 피스타치오 프랄린에 바삭한 카다이프를 더해 고급스러운 식감과 풍미를 구현했다. 샴페인 베리 젤리를 더하고, 라즈베리와 리치를 활용한 무스로 전체를 감싸 조화로운 맛을 완성했다.

쁘띠 케이크로는 ‘블러쉬 하트’가 있다. 라무르 케이크를 작은 크기로 만든 케이크다. ‘로맨틱 필로우’는 프랑스 발로나 초콜릿으로 만든 화이트 초콜릿 무스와 상큼한 샴페인 베리 젤리가 조화를 이루는 것이 특징이다. 진한 피칸 프랄린과 아몬드 스펀지를 차례로 쌓았다.

시그니엘 서울 관계자는 “트렌디한 식재료를 활용해 시그니엘에서만 맛볼 수 있는 특별한 디저트를 준비했다”며 “달콤한 케이크와 함께 잊지 못할 낭만적인 발렌타인데이를 보내시길 바란다”고 전했다.

한화호텔앤드리조트 안토는 다양한 디자인의 케이크를 판매한다. 북한산을 형상화한 ‘북한산 포시즌 쁘띠’에 더해 홀케이크 버전을 선보인다. 다크초콜릿 공예로 장식한 ‘600년 은행나무 케이크’를 판매하고, 엎어진 케이크 모양의 ‘셰프의 실수: 못난이 케이크’도 내놨다.

워커힐 호텔앤리조트도 트렌드를 반영해 ‘두쫀쿠 세트’를 마련했다. 쫀득한 마시멜로와 아삭한 카다이프의 식감을 각각 살렸고, 표면에 초콜릿 파우더와 녹차 파우더를 각각 입혔다.

반얀트리 클럽 앤 스파 서울도 베이커리 브랜드 ‘몽상클레르’에서 스페셜 케이크 ‘스위트 하트 세라비’를 선보인다. 화이트 초콜릿에 산딸기의 산미를 더했다.

메이필드호텔 서울은 크림치즈와 레드벨벳 시트 위에 하트 초콜릿 장식을 더한 케이크를 오는 11∼15일 한정 판매한다.

