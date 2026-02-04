“최대 27% 할인”…배상면주가, 2026 설선물 기획전

배상면주가는 2026년 설명절을 맞아 홈술닷컴을 통해 설 선물 특가 기획전을 진행한다고 4일 밝혔다. 이번 기획전에서는 최대 27% 할인 혜택과 함께 무료 배송 쿠폰을 제공하며, 구매 금액대별로 다양한 사은품을 증정한다.

구매 고객에게는 △ 10만 원 이상 구매 시 ‘느린마을 달력’ △ 30만 원 이상 구매 시 ‘느린마을 나무잔’을 증정하며, 설 시즌 동안 100만 원 이상 구매 고객에게는 5만원 할인 쿠폰을 추가로 제공한다.

특별 프로모션 품목도 마련했다. 산사 열매와 장미향이 매력적인 옹기증류주 산사로는 25%, 느린마을 막걸리를 옹기에서 숙성해 부드러운 맛이 일품인 느린마을 옹기막걸리는 26% 할인 혜택을 적용한다. 두 제품은 구매시 느린마을 달력을 함께 증정한다.

홈술닷컴에서 인기품목을 중심으로 구성한 베스트 설 선물세트를 내놨다. 느린마을 약주와 차갑게 마실 수 있는 주기를 함께 구성한 느린마을 빙주기세트가 27%, 배와 매실의 깊은 풍미가 돋보이는 오매락퍽은 21%, 느린마을 막걸리, 약주, 소주를 한 번에 즐길 수 있는 느린마을 여정은 24% 할인된 가격에 만나볼 수 있다

가격대별로도 다양한 선물세트 프로모션을 실시해 구매 편의성을 높였다. △4만원이상 선물로는 오매락 세트, 느린마을 소주41+21주기세트, 오매락도자기세트, 명인안동소주 부부탈선물세트, 문배술 특1호세트가 준비됐다. △3만원대로는 느린마을 소주21주기세트, 홍시과실주세트, 세시주선물세트, 명품 약주세트, 왕주 선물세트가 마련됐다. △ 실속있는 2만원대 선물로는 문배술 헤리티지 25%세트, 복분자음 3입세트, 배아락 40%, 오디아락 40%, 박재서 명인소주 양반탈을 내놨다. △부담없는 1만원대로는 느린마을 약주, 느린마을 소주21 도자잔세트, 한산소곡주, 느린마을막걸리 5입 선물포장백, 복분자음 500 선물팩을 준비했다

배상면주가 관계자는 “설을 맞아 다양한 가격대의 전통술 세트를 느린마을 달력을 포함한 푸짐한 혜택과 함께 준비했다”고 말했다.

