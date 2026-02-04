신동엽 딸 서울대 합격…미모까지 완벽

개그맨 신동엽 딸 지효 양이 서울대에 합격했다.

최근 발레아카데미는 인스타그램에 "2026학년도 서울대학교 신입학 합격. 자랑스러운 졸업생 신지효(선화예고3)"라며 "서울대 사범대학 체육교육과 합격이라는 기쁜 소식을 전해줬다. 자신이 꿈꿔온 목표를 하나하나 이뤄낸 지효가 참 대견하다. 곁에서 변함없이 든든한 응원을 보내겠다"고 알렸다.

지효 양은 발레 전공으로 선화예중·예고를 나왔다. 신동엽과 어머니인 MBC 선혜윤 PD를 반반 닮은 외모로 시선을 끌었다.

지난해 9월 한국예술종합학교 무용원에도 합격했다. 당시 발레아카데미는 "5세 유아반부터 대학 입시를 치러낸 지금까지 쭉 발레 선생님들과 함께 성장해 온 자랑스러운 키즈"라며 축하했다. 신동엽은 10월 유튜브 채널 '짠한형' 녹화 중 지효 양 대학 합격 소식을 듣고 울컥했다.

신동엽은 2006년 선 PD와 결혼했다. 다음 해 지효 양을, 2010년 아들 규완 군을 안았다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지